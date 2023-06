Przywykliśmy, że weekendowe zakupy trzeba planować na sobotę, ale w czerwcu jest szansa na dłuższy wypad po sklepach i galeriach handlowych. W tym miesiącu mamy niedzielę handlową. Kiedy wybrać się na łowy? Co prawda jeszcze nie teraz, ale bardziej wymagające zakupy możemy planować na 25 czerwca.

Niedziele handlowe czerwiec 2023. 25 czerwca zrobisz zakupy. Kalendarz niedziel handlowych na 2023 rok Fot. Unsplash.com / CC

W 2023 roku niedziele handlowe wypadają tylko dziewięć razy. W związku z tym, że kalendarz niedziel handlowych jest bardzo skomplikowany, Polacy często zapominają, że mogą zrobić "nadprogramowo" zakupy. To sprawia, że w sklepach zwykle są znacznie mniejsze kolejki niż w sobotę. W tym miesiącu taka okazja będzie już 25 czerwca.

Kiedy niedziele handlowe w 2023 roku. Kalendarz bardzo skomplikowany

Jeśli lubujemy się w zakupach w niedziele handlowe (chociażby przez wspomniane, znacznie mniejsze kolejki), nie będziemy mieli zbyt wielu okazji. Przykładowo, niedziela handlowa w lipcu 2023 nie wypadnie ani razu. Okazja do zrobienia zakupów w niedzielę będzie natomiast w sierpniu.

Po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, zwanej potocznie świętem Matki Boskiej Zielnej, zakupy będziemy mogli zrobić w niedzielę 27 sierpnia 2023.

Wigilia dniem wolnym od pracy? Zmiana w prawie ma nastąpić w tym roku

We wrześniu i październiku 2023 roku nie ma niedziel handlowych, za to w grudniu 2023 wypadają aż dwie. Niedziele handlowe to 17 i 24 grudnia. Czy faktycznie jednak Wigilia będzie dniem pracującym, tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele wskazuje, że nie. Są przynajmniej takie zapowiedzi.

– Mogę z pewnością powiedzieć, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca. Przypada ona w niedzielę, w tym handlową, ale zmienimy to w tym roku. Polacy zasługują na wolną Wigilię – przekazał minister Waldemar Buda, którego za PAP cytuje Wp.pl.

To może okazać, że niedziel handlowych w grudniu 2023 albo będzie mniej, albo jedna z nich zostanie przełożona na inny termin.

