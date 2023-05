Ukryty przycisk na kasie samoobsługowej w Biedronce? Nie każdy wie o tej funkcji

Biedronka zmodernizowała swoje kasy samoobsługowe, dzięki czemu klienci mogą korzystać z nowej funkcji. Chodzi o przycisk, o którym nie wszyscy mogą jeszcze wiedzieć. "Wciskam go na każdych zakupach" - relacjonują fani tego dyskontu na Facebooku.

Nowość w kasach samoobsługowych w sklepach Biedronka. Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

Biedronka już kilka lat temu postawiła na automatyzację sprzedaży. W niemal wszystkich sklepach pojawiły się samoobsługowe kasy wyposażone w szereg funkcji, z których mogą skorzystać klienci chcący zapłacić bezgotówkowo. Kasy mają wspomóc pracowników sklepów oraz przyspieszyć dokonywanie zakupów.

Jedna z członkiń grupy "Biedronkowe cuda" na Facebooku zwróciła uwagę na nową funkcję w kasach samoobsługowych tego dyskontu. Chodzi o sprzedaż ilościową, która wcześnie nie była dostępna.

"Nowość w kasach samoobsługowych. Samemu można wbijać ilości" - napisano na Facebooku. Klienci Biedronki nie kryją zachwytu, przy czym zaznaczają, że "Lidl zawsze to ma".

Nowa funkcja w kasach samoobsługowych w Biedronce

Jak się okazało, na panelu do obsługi kasy samoobsługowej w Biedronce pojawiła się możliwość wybierania ilości produktów. Klienci nie kryją rozradowania, bowiem jest to idealne rozwiązanie szczególnie dla klientów, którzy wybierają kilka tych samych produktów. Członkowie grupy wskazują, że jest to spore ułatwienie, ponieważ wcześniej "biorąc osiem batonów, każdy trzeba było klikać osobno".

Nowa funkcja w kasie samoobsługowej pozwala na automatyczne zeskanowanie większej ilości produktów. Aby ją wykorzystać, należy najpierw wybrać przycisk "sprzedaż ilościowa" na ekranie kasy, a następnie wybrać ilość. Wtedy można zeskanować produkt, po czym odłożyć wszystkie sztuki na wagę.

Biedronka ma własnego robota kuchennego

W ofercie sklepu internetowego Biedronka Home pojawiło się urządzenie, które jest alternatywą dla najpopularniejszych sprzętów pomagających w przygotowywaniu posiłków - Eldom Perfect Mix 2 MFC2500.

"Biedronkomix" może przemówić do portfeli Polaków. Jest bowiem znacznie tańszy od Thermomiksa czy Lidlomiksa. Wśród funkcji dostępnych w robocie znajdziemy m.in. gotowanie, blanszowanie, szatkowanie czy ważenie i deglasowanie.

Urządzenie można połączyć z internetem, dzięki czemu zaktualizujemy bazę przepisów. Eldom Perfect Mix 2 kontrolowane jest poprzez 5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz dodatkowe pokrętło. Moc sprzętu to 1,3 kW, zaś pojemność głównego naczynia to 3,5 litra.