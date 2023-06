Sondaż pokazał, co Polacy myślą o pomysłach Dudy. Prezydent się nie ucieszy

Dorota Kuźnik

P olacy ocenili, co sądzą na temat poszerzenia kompetencji prezydenta. Andrzej Duda w niespodziewanym orędziu 6 czerwca zapowiedział, że składa ustawę, która ma zwiększyć jego władzę w sprawach polityki zagranicznej. Jednak Polacy uważają, że to nie jest dobry pomysł, co właśnie pokazał nowy sondaż.