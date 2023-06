Jedziesz na urlop do Chorwacji? Kierowcy mogą tam dostać wysoki mandat

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 40 euro mandatu (ok. 180 zł),

przekroczenie prędkości o 11 do 20 km/h – 67 euro mandatu (ok. 300 zł),

przekroczenie prędkości o 21 do 30 km/h – 132 euro mandatu (ok. 600 zł),

przekroczenie prędkości o 31 do 50 km/h – od 400 do 930 euro mandatu (od 1,8 do 4,2 tys. zł),