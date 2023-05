Ile kosztuje i ile trwa podróż do Chorwacji (samochód, samolot, autokar, pociąg) w sezonie 2023

Polscy turyści kochają Chorwację i odwiedzają tłumnie ten kraj oferujący wiele atrakcji, od ciekawych zabytków po piękne plaże. Jednak czy w roku 2023 nadal warto rozważać podróż do tego kraju własnym samochodem? A co z innymi środkami transportu, takimi jak samolot, pociąg czy autobus? Sprawdziliśmy, które z tych opcji są najtańsze i najszybsze.

Chorwacja Fot. Unsplash

Chorwacja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich turystów, będąc zdecydowanie jednym z najpopularniejszych celów wakacyjnych. Istotne jest również to, że 1 stycznia 2023 Chorwacja weszła do Strefy Schengen, dzięki czemu wjazd do tego kraju stał się jeszcze łatwiejszy.

Najpopularniejsze cele turystyczne w Chorwacji to:

Dubrownik: malownicze nadmorskie miasteczko, które przyciąga turystów z Polski swoim historycznym urokiem, zabytkami, pięknymi plażami i imponującymi murami miejskimi. Dubrownik jest szczególnie popularny ze względu na swoje bogate dziedzictwo kulturowe i artystyczne.

Split: urokliwe miasto, które zachwyca starożytnymi ruinami, wspaniałymi plażami i klimatycznym centrum historycznym. Jest również punktem wyjścia do pięknych wysp takich jak Hvar czy Brac.

Zadar: to historyczne miasto słynie z unikalnych atrakcji, takich jak Morske Orgulje (Morskie Organy) - interaktywny instrument muzyczny działający na bazie fal morskich oraz Pozdrav Suncu (Pozdrowienie Słońca) - spektakularne miejsce, które emituje barwne światło o zmieniających się wzorach o zachodzie słońca.

Pula: znany kurort w Istrii, słynący z imponującego rzymskiego amfiteatru. Oprócz tego Pula oferuje urokliwe plaże, zabytkowe budowle i piękne krajobrazy.

Jak dotrzeć do tego pięknego kraju? Przeanalizowaliśmy obecne ceny (które zmieniły się po wprowadzeniu euro w Chorwacji, ale nie drastycznie) i poniżej przedstawiamy rozmaite alternatywy dla osób, które planują tegoroczne wakacje w Chorwacji.

Wsiadaj w samochód i ruszaj przed siebie

Długość przykładowej trasy pomiędzy stolicami, Warszawą a Zagrzebiem (jadąc przez Czechy, Słowację i Węgry) wynosi ok. 1013 kilometrów. Jej pokonanie samochodem – bez uwzględnienia postojów oraz noclegów – zajmuje ok. 11 godzin i 15 minut. Jeśli jedziemy dalej w głąb wybrzeża, trasa może się znacznie wydłużyć, choć dzięki niezłej infrastrukturze i inwestycjom drogowym - jak np. most Pelješac - podróż nie jest uciążliwa).

Mieszkańcy północno-zachodniej Polski, podróżując do Chorwacji samochodami, często wybierają trasę przez Niemcy, Austrię i Słowenię. To rozwiązanie umożliwia uniknięcie części polskich dróg i korzystanie z dobrze utrzymanych autostrad, które w krajach zachodnich są bezpłatne.

Wielu turystów decyduje się na inne trasy, które różnią się w zależności od preferencji. Mogą one obejmować przejazd przez Austrię, Czechy, Słowację, Słowenię lub Węgry, w różnych konfiguracjach.

Kalkulację czasu i kosztów podróży ułatwiają odpowiednie strony internetowe, takie jak np. www.viamichelin.pl, dzięki którym z góry poznasz przybliżony czas jazdy samochodem oraz wydatki na paliwo, opłaty dodatkowe, a nawet emisję CO2. Uwzględnisz także ceny noclegów po drodze, których koszt powinieneś uwzględnić w swoim budżecie wakacyjnym.

Koszt podróży, obejmujący tankowanie pojazdu oraz zakup winiet, zależy od samochodu, wybranej trasy i wynosi od około 800 zł do ponad 1 500 zł.

Ile kosztuje paliwo na podróż do Chorwacji?

Ceny paliwa na trasie z Polski do Chorwacji mogą się różnić w zależności od kraju, przez które przejeżdżasz oraz od aktualnej sytuacji na rynku paliw. Warto zauważyć, że podane poniżej przybliżone kwoty mogą ulec zmianie, dlatego przed podróżą zawsze warto sprawdzić aktualne ceny.

Należy również wziąć pod uwagę, że ceny paliw mogą różnić się w zależności od rodzaju benzyny (np. bezołowiowej 95 lub 98) oraz odległości od autostrad, gdzie ceny mogą być nieco wyższe.

Litr benzyny Pb95 kosztuje w Chorwacji 6,42 zł, a ON 6,01 zł. Polscy kierowcy, w zależności od przebiegu podróży, powinni również uwzględnić tankowanie w trasie. Najmniej zapłacą w Słowenii (Pb95 - 6,66 zł i ON – 6,75 zł), nieco wyższe ceny są na Węgrzech (Pb95 – 7,12 zł, ON – 6,94 zł), w Austrii (Pb95 – 7,35 zł, ON – 7,19 zł), w Czechach (Pb95 – 7,44 zł, ON – 6,66 zł) i na Słowacji (Pb95 – 7,12 zł, ON – 6,8 zł).

Koszty dodatkowe

Podczas podróży samochodem do Chorwacji, warto pamiętać o dodatkowych kosztach związanych nie tylko z ewentualnym noclegiem, lecz także opłatami drogowymi.

Najtańsze winiety są dostępne w Austrii (ok. 43 zł) i na Słowacji (ok. 45 zł). Jeżeli wybierzemy trasy przez Czechy (ok. 58 zł), Słowenię (ok. 68 zł) lub Węgry (ok. 63 zł), będziemy musieli zapłacić nieco więcej. Szacowany koszt zakupu winiet w zależności od trasy wynosi około 100-150 zł.

W przypadku podróży po autostradach i drogach ekspresowych w Chorwacji opłaty zależą od konkretnego odcinka trasy (warto sprawdzić ich pełną listę przed wyjazdem) oraz kategorii pojazdu. Przeciętnie, za przejechanie 100 km należy liczyć się z kosztem poniżej 50 kun (ok. 29 zł).

O tym lepiej nie zapomnieć

Podczas podróży z Polski do Chorwacji niezbędne jest posiadanie ważnego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu oraz aktualnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC.

Warto również zapewnić odpowiednie wyposażenie samochodu. W Chorwacji należy mieć przy sobie: kamizelkę odblaskową, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, zestaw zapasowych żarówek.

W Chorwacji obowiązują wysokie kary za naruszanie przepisów drogowych. Wśród najważniejszych zasad, których powinni przestrzegać kierowcy, wymienić można:

zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lat oraz kierowców zawodowych - 0,0 promila, dla pozostałych - 0,5 promila),

zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy, z wyjątkiem systemu głośnomówiącego,

obowiązek parkowania tylko w dozwolonych miejscach,

obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów.

Warto również uwzględnić ograniczenia prędkości na drogach publicznych, które wynoszą:

autostrady: do 130 km/h,

drogi szybkiego ruchu: do 110 km/h,

pozostałe drogi: do 90 km/h,

obszary zabudowane: do 50 km/h,

pojazdy holujące inne pojazdy: do 40 km/h.

A może pociąg lub autokar?

Koleje nie oferują bezpośrednich połączeń z Polski do Chorwacji. Miłośnikom pociągów pozostają przesiadki w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie lub Wiedniu, skąd można pojechać m.in. do Splitu, Rijeki lub Zagrzebia.

Poszukujesz alternatywy dla samochodu i samolotu, lecz nie chcesz przesiadek? W sezonie turystycznym znajdziemy wiele ofert dojazdu do Chorwacji autokarami. Od maja do września dostępne są wygodne połączenia do Chorwacji z różnych miast Polski.

Cena biletu autokarowego jest często korzystniejsza niż koszt lotu samolotem, a także może być bardziej opłacalna niż podróż własnym samochodem.

Zarówno czas podróży, jak i koszt biletu uzależniony jest m.in. od części Polski, z której ruszamy, a także miejsca docelowego. Przykłady?

Podróż autokarem z Warszawy do Splitu Chorwacji wynosi średnio 26 godzin. Ceny biletów w jedną stronę mogą wahać się średnio pomiędzy niecałymi 400 zł a 600 zł, choć korzystając z promocji oraz odpowiednich wyszukiwarek możemy znaleźć również oferty tańsze.

Podróż samolotem

Czas bezpośredniej podróży lotniczej z Warszawy do Splitu wynosi około dwóch godzin. Ceny biletów lotniczych mogą się różnić w zależności od daty wylotu, linii lotniczych oraz sezonu podróży.

Choć tanie linie lotnicze oferują bilety w jedną stronę już poniżej dwustu złotych, w sezonie turystycznym 2023 realna uśredniona cena może wahać się pomiędzy 800 a 1200 zł.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat cen biletów, najlepiej skorzystać z wyszukiwarek lotów online, takich jak Kayak, Skyscanner czy Momondo. Te platformy porównują oferty różnych linii lotniczych, umożliwiając znalezienie najtańszych biletów.

Ważne jest również zarezerwowanie biletu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uzyskać najlepsze ceny. Warto monitorować oferty linii lotniczych i być elastycznym co do daty wylotu, aby znaleźć najlepszą ofertę.

Pamiętaj również, że oprócz samego kosztu biletu, warto wziąć pod uwagę dodatkowe opłaty, takie jak bagaż rejestrowany czy inne usługi dodatkowe, które mogą wpływać na całkowitą cenę podróży.