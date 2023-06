Żar będzie się lał z nieba. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami

Wtorek 20 czerwca przyniesie niemałą rewolucję w pogodzie. Musimy przygotować się na upały i to tak intensywne, że mogą zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. W całym kraju będzie gorąco, ale wiele regionów IMGW objęło ostrzeżeniami I i II stopnia. Poza temperaturą nierzadko przekraczającą 30 stopni pojawią się nad Polską burze z gradem.

Pogoda na 20 czerwca: upał i burze. IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER/IMGW

Upał w kraju – IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda słoneczna i gorąca tym razem niekoniecznie będzie oznaczała pogodę przyjemną. W Polskę uderzy strumień gorącego powietrza, który doprowadzi do podniesienia temperatury, co zaowocuje temperaturami najwyższymi w tym roku. W wielu regionach pierwszy raz pojawią się upały. Słońca nie zabraknie, ale miejscami pojawią się burze z gradem.

IMGW wydało ostrzeżenia II i I stopnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 25°C na wschodzie i w dolinach karpackich do około 30°C w centrum, 32°C na południowym zachodzie. Nad morzem możemy spodziewać się temperatury od 20°C do 24°C. Najgoręcej będzie we Wrocławiu (33°C), Poznaniu (33°C), Gorzowie Wielkopolskim (32°C), Szczecinie (31°C), Bydgoszczy (32°C), Koszalinie (31°C), Katowicach (31°C), Kielcach (30°C), Krakowie (32°C), Opolu (33°C) i Olsztynie (30°C).

I to właśnie na zachodzie Polski pojawiać się będą burze silne, umiarkowane, z silnym deszczem oraz gradem. Ostrzeżenia wydane przez IMGW dla konkretnych powiatów możecie sprawdzić tutaj. Alarmy drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

małopolskim , gdzie ważne będą od godz. 12:00 we wtorek do godz. 18:00 w piątek;

śląskim , opolskim , dolnośląskim (poza powiatami południowymi), gdzie będą w mocy od godz. 12:00 we wtorek do godz. 18:00 w czwartek;

wielkopolskim , kujawsko-pomorskim , mazowieckim (w powiatach: sochaczewskim, Płock, płockim, gostynińskim, sierpeckim, żuromińskim), gdzie ważne będą od godz. 12:00 we wtorek do godz. 21:00 w środę.

Prognozuje się, że temperatura maksymalna wyniesie miejscami od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie lokalnie 18 st. C.

Alerty IMGW przed upałem, ale te o niższym, bo pierwszego stopnia, wydane zostały dla województw:

dolnośląskiego (powiatów południowych), gdzie w mocy będą od godz. 12:00 we wtorek do godz. 18:00 w czwartek;

lubuskiego , gdzie ważne będą od godz. 12:00 we wtorek do godz. 18:00 w czwartek;

zachodniopomorskiego (powiatów południowych), pomorskiego (powiatów położonych na południu regionu) i łódzkiego , gdzie w mocy będą od godz. 12:00 we wtorek do godz. 18:00 w środę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia – burze z gradem

Obowiązują też żółte alarmy przed burzami z gradem w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim (bez powiatów na wschodzie regionu);

dolnośląskim (poza powiatami na południowym wschodzie regionu);

podlaskim i lubelskim (w powiatach przygranicznych);

mazowieckim (w powiecie łosickim).

Burzom towarzyszyć mogą silne opady deszczu od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia na wschodzie kraju będą obowiązywać od godzin 12:00 do 20:00, a na zachodzie – w godz. 14:00-21:00.

Wieczorem wszelkie opady i burze zaczną zanikać i w nocy na przeważającym obszarze kraju będzie już pogodnie i sucho. Jedynie lokalnie w regionach zachodnich mogą utrzymać się pojedyncze komórki niosące przelotny, słaby deszcz.