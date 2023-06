KO w sondażu coraz bliżej PiS, ale i tak ma problem. Słabe notowania Trzeciej Drogi i Lewicy

Na pierwszym miejscu w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" znalazła się partia rządząca z wynikiem 34,3 proc. Goni ją jednak KO, którą wskazało aż 30,7 proc. ankietowanych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, powodów do radości nie miałaby za to Lewica i Trzecia Droga.

Sondaż: KO zbliża się do PiS. Trzecia Droga i Lewica tracą

Według sondażu Instytutu Badań Pollster gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tę niedzielę wygrałaby je Zjednoczona Prawica w składzie PiS, Suwerenna Polska, Partia Republikańska. Partia rządząca mogłaby cieszyć się poparciem 34,3 proc. ankietowanych, co przełożyłoby się na 197 mandatów w Sejmie. Drugi wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska, czyli 30,07 proc., która mogłaby liczyć na 151 mandatów. Co ciekawe, następna na liście byłaby Konfederacja, która mogłaby się pochwalić wynikiem w wysokości 11 proc., co oznacza, że w porównaniu do ostatniego sondażu uzyskała 1,2 proc. głosów więcej i mogłaby zdobyć aż 47 mandatów. Gorzej wyglądają za to notowania koalicji Polski 2050 i PSL, czyli Trzeciej Drogi, które wynoszą 9,8 proc., co daje ugrupowaniu czwarte miejsce. To spadek aż o 4,11 proc., co przełożyłoby się na 41 mandatów.

Dalej znalazła się Lewica w składzie Wiosna, SLD, Razem z wynikiem 7,8 proc. i szansą na 23 mandaty w Sejmie. To także spadek o 3,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Pod progiem wyborczym znalazłaby się AgroUnia - 1,8 proc. (+0,2), Ruch Samorządowy Tak dla Polski - 1,5 proc. (+1), Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 0,7 proc. (-0,1), Kukiz'15 - 0,7 proc. (+0,2) oraz Porozumienie - 0,1 proc. (-0,4).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Dobre wyniki KO to efekt ofensywy politycznej Tuska i marszu 4 czerwca

O tym, że lepsze notowania w sondażach można KO zawdzięcza marszowi poparcia z 4 czerwca pisaliśmy już wcześniej w naTemat.

Potwierdził to już sondaż IBRIS z 14 czerwca, w którym 5,9 proc. ankietowanych przyznało, że manifestacja, która zgromadziła w Warszawie kilkaset tysięcy ludzi z całej Polski, wpłynęła na wybór, jakiego dokonają przy urnie. To przełożyło się na słupki partyjne.

Pierwsze miejsce w tym badaniu – bez niespodzianek – zajęła Zjednoczona Prawica, na którą chciałby głosować co trzeci wyborca (33,5 proc.). To o jeden punkt procentowy mniej, niż w analogicznych badaniach z 22 maja.

Drugie miejsce należało do Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła 28,3 proc. wskazań. To o 3,7 pp. więcej niż poprzednio. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z 11,7 proc. poparcia (więcej o 0,6 pp.).