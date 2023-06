Nowe fakty ws. zabójstwa Anstazji. Te kluczowe 11 minut może wyjaśnić sprawę

Cały czas pojawiają się nowe fakty ws. śmierci Anastazji Rubińskiej. Greckie medi podają, że podejrzewany o zamordowanie kobiety 32-latek miał być widziany, jak w panicznym biegu opuszcza swój dom, by po 11 min do niego wrócić. Pojawia się pytanie – co robił przez ten czas?

Nowe fakty ws. zabójstwa Anstazji. Kluczowe 11 minut może wyjaśnić sprawę Fot. Youtube @ Proto Thema

Podejrzane zachowanie oskarżonego – zniknął na 11 minut

Przypomnijmy, że podejrzewany o zabicie Anastazji 32-letni mieszkaniec Bangladeszu mieszka około kilometra od miejsca, w którym znaleziono ciało Anastazji przykryte workiem na śmieci.

Jak informowaliśmy w naTemat, w sieci dostępny jest film, na którym widać mężczyznę w sklepie, gdzie wypłaca pieniądze. Drugi filmik, który w sieci nie jest jednak dostępny, a o którym również wspominaliśmy, pochodzi natomiast z kamery w domu sąsiada podejrzanego.

Widać na nim, że mężczyzna "idzie gdzieś w panice". Teraz właśnie to nagranie zostało przeanalizowane i jak podał portal Kathimerini, powołując się na źródła zaangażowane w śledztwo, wynika z niego, że 32-latek wychodzi ze swojego domu na 11 minut. W obydwie strony zmierza "panicznym krokiem".

Pojawia się pytanie, co robił przez czas, w który nie było go w domu. – Po porównaniu tego czasu z mapą ustalono, że mężczyzna mógł oddalić się na odległość maksymalnie 1,5 km, a zwłoki kobiety znaleziono około 1 km od jego miejsca zamieszkania – podaje portal Kathimerini.

Ciało porzucone na mokradłach dopiero w sobotę?

Co więcej, dowiadujemy się, że osoby, które w ostatnich dniach były zaangażowane w poszukiwania Polki, twierdzą, że ciało musiało być porzucone na mokradłach w rejonie Alykes w sobotę, czyli dzień przed jego znalezieniem.

Wcześniej miejsce to miało być kilkukrotnie bezskutecznie sprawdzane, również z wykorzystaniem psów tropiących. Oznacza to więc, że sprawca musiał skądś przynieść tam ciało. Przypomnijmy, że mężczyzna z Bangladeszu został aresztowany w piątek i wciąż nie przyznaje się do winy. Postawiono mu zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą niezdolną do stawiania oporu. Był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem tydzień temu. Jak informowaliśmy, w jego domu oddalonym o około 1 km od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki, znaleziono DNA i włosy ofiary. Co więcej, na twarzy i dłoniach mężczyzny stwierdzono zadrapania, a na dłoniach ślady walki. Greckie media w poniedziałek wieczorem podały informację o wynikach sekcji zwłok Anastazji. Sekcja wykonana na wyspie Rodos potwierdziła, że Polka została zamordowana przez uduszenie. I chociaż jasne jest, że Anastazja została zamordowana i to ze szczególnym okrucieństwem, to jeden z motywów nie może teraz zostać ani potwierdzony, ani wykluczony. Chodzi tutaj o motyw seksualny, ponieważ stan zwłok nie pozwolił na określenie czy dziewczyna została przed śmiercią zgwałcona. – To była trudna autopsja. Przyczyną śmierci było uduszenie, ale nie sposób stwierdzić czy spowodowane duszeniem rękoma, czy z użyciem sznura – powiedział greckiej stacji lekarz, który przeprowadził sekcję.