Demi Moore, była żona Bruce'a Willisa oraz jego obecna małżonka Emma Heming Willis złożyły mu wzruszające życzenia i podziękowania z okazji Dnia Ojca, który w Stanach przypada na 18 czerwca. Aktor zmaga się obecnie z ciężką chorobą, zdiagnozowano u niego demencję czołowo-skroniową.

Fot. Scena z filmu "WHITE ELEPHANT", 2022 rok. Źródło: Collection Christophel/East News

"Na zawsze będę ci wdzięczna za to, że dałeś mi te trzy piękne dziewczynki. Kochamy naszego tatusia dziewczynek. Szczęśliwego Dnia Ojca!" – napisała na Instagramie Demi Moore, udostępniając czarnobiałe zdjęcie jej byłego męża razem z córkami.

Moore wzięła ślub z Willisem w 1987 roku. Ich małżeństwo przetrwało 13 lat. Powodem ich rozstania miała być intensywna kariera aktorka, która nie pozwalała jej spędzać czasu z rodziną – trzema córkami. Dzisiaj to już dorosłe 34-letnia Rumer, 31-letnia Scout oraz 29-letnia Tallulah.

Od momentu rozstania oboje pozostają w bardzo życzliwych relacjach.

Swoje życzenia Willisowi złożyła mu także jego obecna żona Emma Heming Willis.

"Dzień Ojca to czas, w którym mogę zastanowić się nad moim głębokim uznaniem i szacunkiem, jakim darzę Bruce'a, obserwując, jakim jest ojcem dla naszych dzieci. Choć może nie jest to »konwencjonalne«, to, czego ich uczy, będzie miało swój wpływ na wiele pokoleń. To bezwarunkowa miłość, życzliwość, siła, współczucie, cierpliwość, hojność i odporność. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla najwspanialszego taty, jakiego znam, który na zawsze będzie prezentem, jakim obdarowuje naszą rodzinę" – napisała Emma Heming Willis na swoim Instagramie.

Para wzięła ślub 21 marca 2009 roku. Mają ze sobą dwie córki: 11-letnią Mabel i 9-letnią Evelyn.

Emma Heming Willis stara się na bieżąco informować fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych o stanie zdrowia jej męża. Niestety aktor cierpi na demencję czołowo-skroniową. Choroba ta powoduje zaburzenia funkcji poznawczych oraz mowy. Wpływa też na zmiany w zachowaniu.

"Wiem, że muszę dostrzegać pozytywne strony. Oni przynajmniej się starają. (…) Proszę, utrzymujcie tę dynamikę, opierając się na rzetelnej wiedzy i nowych odkryciach i nie rezygnujcie. Nasza rodzina nigdy nie straci wiary" – pisała Emma Heming Willis o chorobie męża na początku czerwca 2023 roku.

Na chwilę obecną nie istnieje lek na tę chorobę.

