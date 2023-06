Takie obrazki cieszą serce. Szczęśliwy Bruce Willis spędza czas z rodziną w Disneylandzie

Żona Bruce'a Willisa Emma Heming Willis jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie informuje na bieżąco o stanie zdrowia aktora. Była modelka nie przekazuje jednak tylko smutnych wieści, ale dzieli się również radosnymi chwilami z życia swojej rodziny, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak gwiazdor kina akcji świetnie bawi się ze swoimi dziećmi w Disneylandzie.

Szczęśliwy Bruce Willis w Disneylandzie z rodziną. Fot. Yoshikazu Tsuno/Associated Press/East News/ Instagram/ emmahemingwillis

Bruce Willis z dziećmi w Disneylandzie

Stan zdrowia Bruce'a Willisa nie jest najlepszy, jednak jego najbliżsi dbają o to, żeby aktywnie spędzał czas. Jego żona właśnie pokazała serię zdjęć oraz wideo, jak rodzina spędza wspólnie czas w Disneylandzie. Na zdjęciach z kolejki górskiej, na której widzimy gwiazdora "Szklanej pułapki" z jedną z młodszych córek, wygląda na naprawdę szczęśliwego.

"Na pewno jeszcze tu wrócimy po więcej zabawy i śmiechu, kiedy otworzycie Tiana's Bayou (zaplanowaną na 2024 rok nową atrakcję w parku - przyp. red)! Dzięki za wszystkie wspomnienia Splash Mountain" – napisała Emma Heming Willis.

Emma Heming Willis przekazała smutne wieści

Przypomnijmy, że niedawno żona Willisa podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych nie najlepszymi informacjami. Heming Willis przekazała, że przedwcześnie zakończono badania, które miały pomóc w opracowaniu leku na chorobę męża. Powodem był brak zadowalających wyników.

"Wczoraj przeczytałam, że firma Wave Life Sciences zakończyła badanie kliniczne, które miało pomóc w leczeniu otępienia czołowo-skroniowego i stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Choć nie miałam nawet pewności, czy by to nam pomogło, poczułam się, jakbym dostała pięścią w brzuch" – poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wiem, że muszę dostrzegać pozytywne strony. Oni przynajmniej się starają. (…) Proszę, utrzymujcie tę dynamikę, opierając się na rzetelnej wiedzy i nowych odkryciach i nie rezygnujcie. Nasza rodzina nigdy nie straci wiary" – dodała.

Już pod koniec ubiegłego roku doniesienia o stanie zdrowia gwiazdora nie były najlepsze. Zmartwiony był nawet jego wieloletni przyjaciel Sylvester Stallone, znany z grania filmowych twardzieli.

W rozmowie z "The Hollywood Reporter" zwierzył się, że jest o niego mocno zatroskany. Praktycznie ze sobą nie rozmawiają. Stan Willisa jest bowiem wciąż ciężki. "Bruce przechodzi przez bardzo, bardzo trudne chwile. Więc jest jakby niekomunikatywny. To mnie naprawdę dobija. To takie smutne" – zaznaczył Stallone.

Warto nadmienić, że aktorzy znają się pod ponad trzech dekad. Występowali razem w trylogii "Niezniszczalnych". Ich znajomość rozkwitła w 1991 roku, kiedy wraz z Demi Moore i Arnoldem Schwarzeneggerem zainwestowali w sieć restauracji Planet Hollywood.