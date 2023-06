Fundacja Kosmos dla Dziewczynek potrzebuje ratunku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało bowiem fundacji dotacji dofinansowującej druk magazynu. Teraz liczy ona na wsparcie osób, którym leży na sercu rzetelna edukacja dziewczynek.

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek potrzebuje wsparcia. Fot. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

"Halo tu KOSMOS! Sprawa jest... Niestety po trzech latach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało nam dotacji dofinansowującej druk magazynu. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji" – czytamy w poście Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.

Fundacja potrzebuje wsparcia, by wydawać magazyn. "Zostań naszą Ministrą Kosmosu, Ministrem Kosmosu! Wejdź na nasz profil na Patronite.pl i pomóż nam zachować w druku pismo unikatowe w skali Europy!" – apeluje organizacja. Pod tym linkiem można wesprzeć działania Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.

Czym zajmuje się fundacja? Z informacji zamieszczonej na stronie Patronite.pl wynika, że fundacja pomaga dorosłym zdobywać wiedzę o dziewczyńskości i dziewczynkach.

"Wierzymy, że wzmacniając dorosłych, wzmacniamy też dziewczynki, dlatego stworzyliśmy magazyn online, gdzie szerzymy ekspercką wiedzę i poruszamy najczęstsze tematy związane z wychowywaniem dziewczynek" – czytamy.

Czym zajmuje się Fundacja Kosmos dla Dziewczynek?

Co więcej, organizacja realizuje autorskie warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci. Do tej pory skorzystało z nich już przeszło 150 tysięcy dzieci. Fundacja tworzy smartowe warsztaty i programy, które wzmacniają dziewczynki i chłopców. "Propozycje materiałów na lekcje online oparte na treściach z magazynu. Inkluzywne, bezpłatne i bazujące na mocnych stronach dzieci. Dopasowane do młodych odbiorców i odbiorczyń" – podkreśla fundacja.

Kosmos dla Dziewczynek podkreśla również, że szerzy rzetelną wiedzę na temat dziewczynek. "Wiedza o dziewczynkach to mocna podstawa naszego działania. Dzielimy się nią ze światem, zapraszamy do współpracy naukowczynie i ekspertki. Jednocześnie do dyskusji włączamy też dziewczynki i dziewczyny. Z szacunkiem do ich różnorodności i podmiotowości" – dowiadujemy się ze strony organizacji.