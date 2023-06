Zaginęła łódź podwodna, którą płynęli turyści do wraku Titanica na Oceanie Atlantyckim. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. W statku podwodnym pozostało powietrza do oddychania na około 40 godzin.

Trwa akcja poszukiwawcza statku, który płynął do wraku Titanica. Fot. CBS News/screenshot

Zaginiona łódź podwodna na Atlantyku. Zostało powietrza do oddychania na 40 godzin

– W łodzi podwodnej, która zaginęła podczas transportu pięciu osób do wraku Titanica, pozostało powietrza do oddychania na około 40 godzin – poinformował we wtorek po południu kapitan straży przybrzeżnej Jamie Frederick, cytowany przez CBS News. Łódź podwodna miała na pokładzie co najwyżej 96 godzin tlenu do oddychania.

Jamie Frederick podkreślił przy tym, że służby pracują non stop nad poszukiwaniem zaginionej łodzi podwodnej na Atlantyku. Nazywał on tę akcję"niewiarygodnie złożoną operacją".– Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ich uratować – powiedział Frederick.

Na statku jest kilka znaczących i bogatych osób, w tym pakistański biznesmen Shahzada Dawood, jego syn Suleman, brytyjski odkrywca Hamish Harding i francuski odkrywca Paul-Henri Nargeolet. Te nazwiska potwierdziło CBS News. Z kolei BBC News potwierdziło, że Stockton Rush, dyrektor generalny firmy OceanGate Expeditions, która zaplanowała rejs, był również na statku.

Co więcej, amerykańska straż przybrzeżna poinformowała, że ​​ostatni zarejestrowany komunikat z łodzi podwodnej przyszedł około godziny i 45 minut przed niedzielnym nurkowaniem.

Przypomnijmy, że wyprawę zorganizowała wspomniana już firma OceanGate Expeditions. Jest to prywatna firma zajmująca się ekspedycjami głębinowymi. Firma za 8-dniową wyprawę mającą na celu obejrzenie wraku każe sobie płacić aż 250 tys. dolarów.

Nawet Biały Dom zabrał głos ws. zaginionej łodzi podwodnej

We wtorek także prezydent USA Joe Biden wyraził swoje współczucie dla załogi i członków rodzin zaginionych wraz z łodzią podwodną. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział dziennikarzom, że prezydent uważnie obserwuje to, co się dzieje z łodzią.

Kirby przekazał też, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, która ma znaczne zdolności głębinowe, których może nie mieć straż przybrzeżna USA, jest w gotowości, aby udzielić wsparcia, jeśli takie będzie potrzebne.

Titanic znajduje się 3800 m pod powierzchnią na dnie Atlantyku. Leży około 600 km od wybrzeży Nowej Funlandii w Kanadzie.

Titanic to liniowiec pasażerski, który był największym statkiem swoich czasów. Uderzył w górę lodową podczas swojego dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku w 1912 roku. Spośród 2200 pasażerów i załogi na pokładzie ponad 1500 osób zginęło. Titanic jest nadal intensywnie badany od czasu odkrycia wraku w 1985 roku.