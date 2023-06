NowaGościnność. Ruszyły rezerwacje na Fine Dining Week

Festiwal sztuki restauracyjnej Fine Dining Week powraca pod hasłem #NowaGościnność! Wyjątkowe doświadczenia restauracyjne dostępne są w festiwalowej cenie w niemal 100 najlepszych Restauracjach premium w Polsce. Rezerwacje wystartowały na https://FineDiningWeek.pl/.

Odkryj Nową Gościnność!

Nowa edycja Festiwalu – to opowieść o nowej gościnności, która obok doskonałych dań i kunsztu Chefa Kuchni determinuje całe doświadczenie kulinarne w Restauracji. #NowaGościnność to profesjonalna, ale przede wszystkim, przyjacielska i relacyjna obsługa. To pełnia doświadczenia, dzięki której Gość czuje, że wizyta w Restauracji jest karmieniem emocji na każdym poziomie – talerza, atmosfery, obsługi. Gość jest najważniejszy. To idea tegorocznej edycji Fine Dining Week.

Wybitne doświadczenia i najlepsze Restauracje w okazyjnej cenie!

Festiwal Fine Dining Week odbędzie się w największych regionach Polski: Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, oraz na Śląsku, w Szczecinie i Łodzi. W ramach Festiwalu odwiedzić można najlepsze Restauracje premium w Polsce, zarówno z póki fine dining, jak i ambitnych i aspirujących Restauracji ze świetnym produktem i warsztatem.

Swoje popisowe menu przygotuje blisko 100 Restauracji – wśród nich poznański Dram Bar: Cocktails & Kitchen, śląski Bluebell by Natura Residence **** (Siewierz), Karkut w Szczecinie, trójmiejska Niesztuka, stołeczna La Rotisserie oraz OKWineBar we Wrocławiu. Pełna lista Restauracji na https://FineDiningWeek.pl/.

Na Gości czekają doświadczenia restauracyjne dostępne w specjalnej festiwalowej cenie: 3 dania + amuse-bouche + koktajl za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche + koktajl za 179 zł, oraz większe, rozbudowane menu w cenie powyżej 199 zł. Tegoroczny Partner Festiwalu Roku Gin zadbał o festiwalowe koktajle - do rezerwacji można dodać Roku Gin & Kinley Tonic Water (tradycyjne połączenie ginu z tonikiem) lub Roku Kyoto Club (orzeźwiający koktajl z zieloną herbatą i sokiem malinowym). Dzięki Partnerowi Koktajlowemu - Kinley - dostępna jest również wersja bezalkoholowa - moktail Kinley Elderflower Zero.

Odkryj Nową Gościnność i rezerwuj doświadczenia smakowe już teraz na stronie Festiwalu https://FineDiningWeek.pl/. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w Restauracji podczas Fine Dining Week jest przewidziana na 120 minut.

Rezerwacje: https://FineDiningWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl

Sprzedaż już trwa!

Termin Festiwalu: 5 lipca – 31 lipca 2023