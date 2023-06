Sąd zdecydował o losie Banglijczyka. To on jest głównym podejrzanym ws. śmierci Anastazji

Adam Nowiński

Z akończyło się przesłuchanie 32-letniego Salahuddina S. Sąd zdecydował, że trafi on do tymczasowego aresztu. Banglijczyk usłyszał zarzut uprowadzenia kobiety i gwałtu. Śledczy badają, czy ma on związek ze śmiercią Polki.