Kochają, czuwają, uczą życia, bronią przed światem. Ojcowie. Kino od początku swojego istnienia oddaje im hołd i stworzyło niezapomniane postaci tatusiów, którzy dla swojego dziecka są gotowi na wszystko. Przypominamy sześciu z nich: oto najlepsi ojcowie w filmach.

Jacy są najlepsi filmowi ojcowie? Jest ich sporo Fot. Kadr z filmu "W pogoni za szczęściem"

Najlepsi ojcowie w filmach. Sześć tytułów nie tylko na Dzień Taty

Świetnych ojców było w kinie sporo. Wybraliśmy sześciu, którzy najbardziej zapadli nam w napięć. Oto najlepsi filmowi tatusiowie: nie tylko na Dzień Ojca.

1. Życie jest piękne (1997)

Filmowy supertata: Guido Orefice (Roberto Benigni)

Nagrodzone trzema Oscarami "Życie jest piękne" Roberto Benigniego (w tym za najlepszą główną rolę męską) to nietypowy film o Holokauście. Nie jest tylko pełnym ciepła, humoru i wzruszeń komediodramatem, ale skupia się również na perspektywie dziecka.

Kiedy Guido, włoski Żyd, trafia do obozu koncentracyjnego ze swoim synkiem, postanawia uchronić go przed nieludzkim koszmarem. Mówi więc małemu Giosué, że obóz zagłady jest grą dla dorosłych i chłopiec musi zrobić wszystko, żeby wygrali. "Życie jest piękne" pokazuje, do czego są zdolni kochający ojcowie, aby ochronić swoje dzieci przed okrutną rzeczywistością. Nawet za cenę własnego cierpienia.

2. Król Lew (1994)

Filmowy supertata: Mufasa (James Earl Jones / Wiktor Zborowski)

Mufasa to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych ojców w popkulturze, który może służyć wszystkim tatom za wzór, mimo że to... lew i postać animowana.

W "Królu Lwie", klasyku Disneya nagrodzonym dwoma Oscarami, Mufasa jest majestatycznym, silnym, autorytatywnym władcą zwierząt. Przede wszystkim jest jednak tatą małego Simby: mądrym, cierpliwym, czułym, odpowiedzialnym. To mentor, opiekun i przyjaciel. Nic dziwnego, że słynna scena z Mufasą w "Królu Lwie" łamie serca kolejnym pokoleniom widzom, którzy niezmiennie wylewają morze łez.

3. Armageddon (1998)

Filmowy supertata: Harry Stamper (Bruce Willis)

"Armageddon" to katastroficzne guilty pleasure, ale jedno jest pewne: film Michaela Baya wykreował kultową postać ojca. Wcielił się w niego sam król kina akcji Bruce Willis. Zresztą cała obsada "Armageddona" jest imponująca: jego córkę Grace zagrała Liv Tyler, jej ukochanego Ben Affleck, a w filmie grają również: Billy Bob Thornton, Will Patton, Michael Clarke Duncan, Owen Wilson, Jason Isaacs czy Steve Buscemi.

Kiedy Harry Stamper, specjalista z platformy wiertniczej, zostaje wysłany ze swoją ekipą w Kosmos, aby zniszczyć olbrzymią asteroidę, nie zawaha się ani chwili, aby ochronić swoją córkę. Nie tylko poświęca się dla niej i jej chłopaka, ale ratuje całą planetę, aby Grace miała przed sobą całe życie. W końcu każdy ojciec jest gotowy na największe poświęcenia dla swojego dziecka.

4. W pogoni za szczęściem (2006)

Filmowy supertata: Chris Gardner (Will Smith)

Will Smith wciela się w opartym na faktach "W pogoni za szczęściem" w Chrisa Gardnera, samotnego ojca, który stara się o posadę maklera, aby zapewnić swojemu pięcioletniemu synkowi (Jaden Smith, prywatnie syn Willa) lepsze życie. Mężczyzna i chłopiec zostają eksmitowani z mieszkania i są zmuszeni nocować na przystankach autobusowych i w schroniskach, ale Chris się nie poddaje: jest gotowy na wszystko w drodze do szczęścia dla siebie, a przede wszystkim dla swojego dziecka.

5. Gdzie jest Nemo? (2003)

Filmowy supertata: Marlin (Albert Brooks / Krzysztof Globisz)

Marlin to kolejny wspaniały tata w animowanej produkcji. Tym razem mowa o "Gdzie jest Nemo?", znakomitym filmie na Dzień Ojca i na każdy inny dzień roku. Owszem, nasz bohater, ryba błazenek, jest nadopiekuńczy wobec swojego synka Nemo (co można wytłumaczyć traumą sprzed lat), ale gdy maluch zostaje wyłowiony przez sieć z rafy koralowej, nie zastanawia się ani chwili i rusza mu na pomoc.

To nic, że neurotyczny Malin panicznie boi się otwartego oceanu: jest gotowy go przepłynąć wzdłuż i wszerz, aby odnaleźć syna. To prawdziwa ojcowska odwaga w imię miłości do ukochanego dziecka.

6. Zabić drozda (1962)

Filmowy supertata: Atticus Finch (Gregory Peck)

Atticus Finch, bohater "Zabić drozda" i jeden z najsłynniejszych ojców w literaturze i kinie, to wzór moralnych cnót i autorytet dla dwójki swoich dzieci, córki Scout i syna Jema. Od najmłodszych lat wpaja im kluczowe wartości i uczy, że należy sprawiedliwie traktować ludzi oraz zawsze walczyć o to, w co się wierzy.

To nie są jednak tylko puste słowa, gdyż Atticus (nagrodzony Oscarem Gregory Peck w kultowej roli) jest adwokatem. Gdy postanawia bronić w sądzie czarnoskórego, niewinnego mężczyzny (w małym miasteczku na amerykańskim Południu) daje swoim pociechom najważniejszą lekcję moralności i człowieczeństwa. Nie zejdzie z obranej przez siebie drogi, nawet gdy w okolicy stanie się pariasem.

Czytaj także: https://natemat.pl/421114,projekt-adam-i-gdzie-jest-nemo-oto-10-filmow-na-dzien-ojca-lista