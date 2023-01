T

Trzeba być niezłym twardzielem, żeby nie uronić ani jednej łzy podczas oglądania filmów. Są takie dzieła kinematografii, przy których nie da się nie wylać morza łez. Prym wiodą w tym sceny ukazujące śmierć bohaterów i ich pupili, ale nie tylko one działają na nas jak świeżo pokrojona cebula. Oto 20 momentów w historii kina, które doprowadziły (i wciąż doprowadzają) publikę do płaczu.

20 scen z filmów, które wyciskają łzy (LISTA) Fot. kadry z filmu "Król Lew", "Pamiętnik" i "Interstellar"

Oto lista 20 najsmutniejszych i najbardziej wzruszających scen z filmów.

Na liście znalazła się nie tylko śmierć Mufasy z "Króla Lwa", ale też m.in. sceny z "Gladiatora", "Odlotu", "Titanica", "Władcy Pierścieni" oraz "Grobowca świetlików".

Widzowie płaczą na piosence "Pamiętaj mnie" z bajki "Coco", na finale "Pamiętnika", a także na "Interstellarze".

Najsmutniejsze sceny w filmach (LISTA)

1. Śmierć Mufasy ("Król Lew")

Gdy myślimy o wyciskaczach łez, jednym z pierwszych filmów, które przychodzą nam do głowy, jest "Król Lew" z 1994 roku. Scena śmierci Mufasy, który ginie zadeptany przez pędzące przez wąwóz stado gnu, odcisnęło szczególne piętno na psychice dorastającego w latach 90. pokolenia millenialsów. Simba tulący się do ciała swojego ojca i mówiący "Tato, obudź się" nigdy nie przestanie wzruszać.

2. Coco śpiewa "Pamiętaj mnie" swojej babci ("Coco")

W trakcie podróży po Krainie Umarłych 12-letni Miguel poznaje swojego prapradziadka Hectora, który powoli odchodzi w zapomnienie. Ostatnią osobą, która jest w stanie uratować go przed nicością, jest jego córka, prababcia głównego bohatera, czyli tytułowa Coco. Po powrocie do prawdziwego świata wnuk łamiącym głosem śpiewa staruszce piosenkę skomponowaną przez jej tatę. Ta przypomina sobie słowa ballady i dołącza do chłopca, nucąc utwór "Pamiętaj mnie". Ja nie płaczę, to ty płaczesz.

3. Elliot patrzy, jak E.T. umiera (E.T.)

Elliot (grany przez Henry'ego Thomasa z "Nawiedzonego domu na wzgórzu") zaprzyjaźnia się z pozostawionym na Ziemi kosmitą, któremu nadaje imię E.T. W drugiej połowie kultowego filmu Stevena Spielberga z 1982 roku rządowi naukowcy najeżdżają na rodzinny dom chłopca.

W międzyczasie zarówno dziecko, jak i E.T. zaczynają się źle czuć, a mentalne połączenie między nimi słabnie. We dwójkę lądują w odizolowanych od reszty świata pokojach. Kiedy naukowcy starają się ratować Elliota, ten dostrzega, że jego pozaziemski kumpel marnieje w oczach. – E.T., zostań ze mną. Proszę. Będę tutaj, będę tutaj – mówi z trudem.

Mający wówczas zaledwie 9 lat Thomas wykonał doskonałą robotę, odgrywając scenę rozpaczy i bezsilności w obliczu zbliżającej się śmierci najdroższego przyjaciela.

4. Joy (jako skała) biegnie za Evelyn ("Wszystko wszędzie naraz")

"Wszystko wszędzie naraz" to istna karuzela emocji. Raz płaczesz ze śmiech, raz ze wzruszenia. Widzowie nie ukrywają, że najwięcej łez wylali na scenie rozgrywającej się w równoległej rzeczywistości, w której główna postać, Joy, i jej córka Evelyn są... skałami.

Evelyn (Stephanie Hsu) wyjaśnia matce, z którą zwykle się kłóci, że chyba pora, aby obie ruszyły w swoją stronę. Córka (pamiętajmy, że jest kamieniem) spada z urwiska i znika z oczu Joy (Michelle Yeoh). Ta po chwili rusza za dzieckiem, pragnąc naprawić z nim relację. – Ze wszystkich miejsce, w których mogłabym być, wybrałam to, bo chcę być blisko ciebie – słyszymy.

5. Seita karmi swoją umierającą siostrę ("Grobowiec świetlików")

Na samą myśl o "Grobowcu świetlików" i jego końcowej scenie przechodzą mnie ciarki. Nic nie zniszczyło mnie tak emocjonalnie, jak moment, w którym Seita karmi swoją majaczącą i wychudzoną siostrę Setsuko.

Film anime studia Ghibli przedstawia losy japońskich dzieci, które przeżywają nalot na Kobe w czerwcu 1945 roku. W trakcie swojej podróży po kraju starszy brat i jego młodsza siostra mierzą się z głodem, chorobami i bezdomnością.

6. Matka błaga o zastrzyk przeciwbólowy dla córki ("Czułe słówka")

Shirley MacLaine dała aktorski popis w "Czułych słówkach". Za rolę Aurory Greenway, matki chorującej na raka Emmy, zdobyła nawet Oscara w kategorii "najlepszej aktorki". Film Jamesa L. Brooksa z 1983 roku wzrusza zarówno na początku, jak i na samym końcu.

Jedną ze scen, w której widzowie mogą poczuć desperację Aurory, która pragnie jedynie, by jej dziecko nie cierpiało, jest moment, w którym Emma (Debra Winger) leży w szpitalu, czekając na podanie leku przeciwbólowego. Grana przez MacLaine postać uprzejmie pyta się pielęgniarki, kiedy córka otrzyma zastrzyk. Odpowiedź (brzmi ona "za kilka minut") jej jednak nie satysfakcjonuje. Aurora wpada w szał, wrzeszcząc i domagając się od personelu pomocy.

7. Zofia dokonuje wyboru ("Wybór Zofii")

W "Wyborze Zofii" Meryl Streep wciela się w tytułową bohaterkę - polską imigrantkę, która ma za sobą tragiczną przeszłość. Pewnego dnia kobieta opowiada swojemu kochankowi o nocy, kiedy wraz z dwójką dzieci trafiła do Auschwitz, a jeden z oficerów zmusił ją do tego, by wybrała, która z jej pociech ma przeżyć, a która umrzeć.

Zofia błaga nazistę o litość. – Nie każ mi wybierać. Nie mogę wybrać – woła do niego. Ostatecznie bohaterka mówi do oficera: – Weź moją małą dziewczynkę.

8. "Nie musicie przed nikim klękać" ("Władca Pierścieni: Powrót Króla")

"Władca Pierścieni: Powrót Króla" kończy się pokonaniem Saurona i zniszczeniem Jedynego Pierścienia w Górze Przeznaczenia. Po wygranej bitwie drużyna świętuje koronację Aragorna (Viggo Mortensen) na króla Gondoru i Arnoru. Nowy władca zwraca się do czwórki hobbitów (Frodo, Sama, Merry'ego i Pippina), mówiąc: "Nie, przyjaciele. Nie musicie przed nikim klękać". Po tych słowach wszyscy zgromadzeni na szczycie Minas Tirith klękają przed niziołkami z Shire.

9. Historia dziewczynki z plemienia Tutsi ("Hotel Ruanda")

"Hotel Ruanda" w reżyserii Terry'ego George'a i z Donem Cheadle'em w roli głównej to obraz ludobójstwa osób wywodzących się z plemienia Tutsi dokonanego przez ekstremistów Hutu (w 1994 roku w Rwandzie w ciągu trzech miesięcy zginęło 800 tys. ludzi).

Nominowana do Oscara produkcja wypełniona jest wstrząsającymi scenami. Widzowie z pewnością pamiętają sekwencję, w której pracownica organizacji humanitarnej opowiada historię dziewczynki, która zginęła w masakrze. Kobieta wspomina ostatnie słowa dziecka - przed śmiercią miało powiedzieć: "Proszę, nie pozwól im mnie zabić. Obiecuję, że nie będę już Tutsi".

10. "Gdzie są jego okulary?" ("Moja dziewczyna")

Vada (Anna Chlumsky) z filmu "Moja dziewczyna" ma obsesję na puncie śmierci. Jej matka nie żyje, a ojciec prowadzi własny zakład pogrzebowy. Dziewczynka zaprzyjaźnia się z rówieśnikiem, Thomasem (Macaulay Culkin), który jest uczulony niemalże na wszystko.

Pod koniec filmu chłopiec umiera po tym, jak zostaje użądlony przez pszczołę. Przyjaciółka nie może pogodzić się z jego odejściem i podczas pogrzebu podbiega do trumny, w rozpaczy pytając żałobników o to, gdzie podziały się okulary Thomasa.

11. Życie Rose po zatonięciu Titanica ("Titanic")

Na "Titanicu" nie da się nie płakać. W końcu mamy scenę ze staruszkami, którzy decydują się zostać w swojej kajucie, gdy statek tonie; scenę z matką układającą dzieci do snu, i przede wszystkim scenę z Rose (Kate Winslet), która dowiaduje się, że Jack (Leonardo DiCaprio) zamarzł na śmierć.

Największe wzruszenie czeka widzów pod koniec seansu filmu Jamesa Camerona. W finale "Titanica" widzimy, jakie życie wiodła po katastrofie Rose. O tym, że zwiedzała świat, jeździła konno i wyszła za mąż, dowiadujemy się z fotografii poustawianych na szafce nocnej w jej pokoju. Później jej dusza wędruje do wraku transatlantyku i ponownie spotyka swoją miłość.

12. Maximus wraca do żony i syna ("Gladiator")

W "Gladiatorze" Maximus (Russel Crowe), dawny generał wojsk Marka Aureliusza, zostaje zniewolony i zmuszony do uczestniczenia w walkach gladiatorów. Samozwańczy cesarz Kommodus (Joaquin Phoenix) wydał rozkaz zabicia żony i syna głównego bohatera.

W finale filmu Ridleya Scotta Maximus pokonuje Kommodusa w pojedynku i sam ginie. Na ekranie widzimy, że przed śmiercią doświadcza halucynacji, w których widzi swoją ukochaną i dziecko. Żołnierz powraca do domu w akompaniamencie Lisy Gerrard i jej utworu "Now We Are Free".

13. Allie i Noah odchodzą razem ("Pamiętnik")

Reżyser "Pamiętnika" Nick Cassavetes wie, jak doprowadzić publiczność do płaczu. Adaptacja powieści Nicholasa Sparksa przybliża nam burzliwe życie zakochanych w sobie Allie (Rachel McAdams) i Noah (Ryan Gosling).

Dopiero w ostatnich minutach filmu dowiadujemy się, że dziadek, będący narratorem "Pamiętnika", to Noah, a chorą na Alzheimera kobietą, której mężczyzna opowiada miłosną historię, jest jego żona - Allie. Ukochanej wraca na chwilę pamięć. Para zasypia razem w łóżku i zapada w wieczny sen.

14. "Mogłem ich uratować więcej" ("Lista Schindlera")

W "Liście Schindlera" Stevena Spielberga w roli Oskara Schindlera, niemieckiego przedsiębiorcy, który uratował ponad tysiąc istnień przed Holocaustem, obsadzono północnoirlandzkiego aktora Liama Neesona. W sekwencji finałowej główny bohater płacze otoczony Żydami, których ocalił przed zagładą, i mówi do pracującego dla niego Itzhaka Sterna (Ben Kingsley), że "mógł uratować więcej ludzi".

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że u Spielberga postać właściciela Niemieckiej Fabryki Wyrobów Emaliowanych została przedstawiona w sposób wyidealizowany.

15. Jessie dowiaduje się o śmierci Leslie ("Most do Terabithii")

Ci, którzy przed obejrzeniem filmu "Most do Terabithii" nie zapoznali się z powieścią Katherine Paterson, mogli nie przewidzieć plot twistu, jaki przygotował dla nich Gabor Csupo. Opowieść o przyjaźni Jesse'ego i Leslie (dzieci obdarzonych niezwykłą wyobraźnią) kończy się tragicznie. Nastolatka (grana przez Annę Sophię Robb) ginie, próbując przedostać się na drugą stronę rzeki, gdzie położona miała być położona magiczna kraina Terabithia.

16. Duch Murph ("Interstellar")

W "Interstellarze" Christophera Nolana główny bohater, były pilot NASA o imieniu Joseph Cooper (Matthew McConaughey), dołącza do załogi, której misją jest znalezienie nowej planety dla ludzkości. Z Ziemi coraz szybciej ulatuje życie – pola są suche, miasta zmagają się z pogodowymi kataklizmami, a ludzie głodują.

Przed wyruszeniem w podróż Joseph słyszy od swojej córki Murph (Mackenzie Foy), że w jej pokoju jakiś "duch" zrzuca książki z półek. Ojciec bagatelizuje sprawę tej anomalii. Pod koniec filmu okazuje się, że to on przez cały czas był odpowiedzialny za bałagan w sypialni swojego dziecka (Cooper był duchem).

17. William opowiada historię o tym, jak umarł ("Duża ryba")

"Duża ryba" Tima Burtona jest historią Edwarda Blooma (Ewan McGregor i Albert Finney), który zawsze wyolbrzymiał swoje życie. Syn Will (Billy Crudup) uważa swojego ojca za mitomana i często się z nim kłóci. Gdy tata umiera, syn wybacza mu błędy, jakie popełnił jako rodzic, i sam tworzy niesłychaną opowieść o jego pogrzebie. W scenie finałowej widzimy, jak zanosi ojca nad jezioro, gdzie zgromadzili się wszyscy przyjaciele Edwarda. Koniec końców główny bohater zamienia się w wielkiego suma i odpływa w nieznane.

18. Hachiko przez 10 lat czeka na powrót swojego pana ("Mój przyjaciel Hachiko")

Film "Mój przyjaciel Hachiko" z Richardem Gere'em pokazuje, jaką więź możemy stworzyć z naszymi pupilami. Oparta na faktach historia psa wabiącego się Hachiko zmiękczy serca największych sztywniaków. Czworonóg rasy akita pojawia się codziennie na dworcu kolejowym, na który zawsze odprowadzał swojego zmarłego lata temu właściciela. Zwierzak przez cały czas tęskni za swoim panem, a tęsknotę tę oglądami rozklejeni przed ekranem.

19. Wspomnienia Księcia Półkrwi ("Harry Potter i Insygnia Śmierci")

W drugiej części filmu "Harry Potter i Insygnia Śmierci" dowiadujemy się, czemu Severus Snape (Alan Rickman) źle traktował Harry'ego Pottera. W dzieciństwie nauczyciel eliksirów w Hogwarcie kochał się w matce młodego czarodzieja, Lily Evans, która ostatecznie wyszła za mąż za jego gnębiciela – Jamesa Pottera.

Fani prozy J.K. Rowling mogli zobaczyć na dużym ekranie wspomnienia Snape'a, a w nich moment, w którym znalazł martwą Lily w jej domu w Dolinie Godryka. Po tej scenie mogliśmy usłyszeć kultowe słowo Severusa, czyli "zawsze", które było odpowiedzią na pytanie Albusa Dumbledore'a, o to, czy po tylu latach wciąż kocha Evans.

20. Życie Carla i Eli ("Odlot")

Tej listy nie mogliśmy zakończyć innym tytułem. Początek filmu animowanego "Odlot" studia Disney / Pixar przedstawia historię miłości Carla i Eli. W scenach streszczających ich wspólne życie nie słyszymy dialogów, a samą muzykę. Para chciała mieć potomstwo, jednak Ela usłyszała od lekarza, że (najpewniej) nie może mieć dzieci. Małżeństwo razem się zestarzało. Pierwsza odeszła Elizabeth. Carl po śmierci żony stał się rozgoryczonym staruszkiem.