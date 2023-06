Scrollujcie aż do wraku Titanica. Ta strona pokaże wam, gdzie może być zaginiona łódź

Łódź podwodna Titan zniknęła z radarów w oceanie. Specjaliści znają rejon, w którym może znajdować się maszyna, ale tak naprawdę trudno nam sobie wyobrazić, jak wygląda ocean na głębokości ponad 3000 metrów. Jest jednak prosta wizualizacja, która może zaspokoić waszą ciekawość.

Ta strona pokazuje, jak wygląda ocean na poszczególnych głębokościach. Fot. neal.fun/deep-sea/

Zapas powietrza na pokładzie Titana jest na wyczerpaniu. Wiadomo, że łódź podwodna miała odbyć wyprawę w rejonie wraku Titanica, więc ekipa ratunkowa określiła rejon, w którym powinna prowadzić poszukiwania.

Niestety, to bardziej skomplikowana akcja, niż może się wydawać. Napisanie, że "Ocean Atlantycki jest głęboki" to truizm. Lądy poznaliśmy wzdłuż i wszerz, ale to, co się kryje pod wodą, jest dla nas wciąż w większości wielką niewiadomą. Z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym ciśnieniem, a z drugiej – przestrzenią.

Poszukiwania łodzi Titan. Jak wygląda ocean na głębokości wraku Titanica?

Wrak Titanica znajduje się na głębokości ok. 3700 metrów, czyli niemal czterech kilometrów. Jak w ogóle wygląda ocean na tej głębokości? Możecie to zobaczyć na specjalnej stronie, która pozwala prześledzić poszczególne warstwy wodnego świata. Zobaczycie, na jakiej głębokości żyją najpopularniejsze zwierzęta, a także gdzie można spotkać te wyjątkowo rzadkie okazy.

Okolice 4000 metrów pod powierzchnią wody to już naprawdę ekstremalny teren. Na wspomnianej mapie, którą możecie przewijać w dół, "dokopiecie" się w końcu również do wraku Titanica. To obszar, który nawet dla badaczy częściowo pozostaje tajemnicą.

Przypomnijmy, że problemy z Titanem wystąpiły jeszcze przed pechową "wycieczką" do wraku Titanica. Eksperci alarmowali, że taka wyprawa może skończyć się tragedią i wskazywali na szereg problemów z łodzią.