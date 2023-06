Eko hotele, przyszkolne ogródki, warsztaty z upcyklingu. Tak uczniowie działają na rzecz środowiska

W działaniach przeciw zmianom klimatu kluczem do sukcesu jest zaangażowanie nas wszystkich. Dzięki połączonym siłom nawet drobne zmiany i bardziej ekologiczne wybory mają ogromne znaczenie. Takie nawyki warto wyrabiać od najmłodszych lat. Zwłaszcza że dzieci mają wiele pomysłów i chęci do działania. Wspólny projekt Procter & Gamble i Fundacji Nasza Ziemia pt. „Czysta Ziemia” pomaga im w realizacji tych inicjatyw. Właśnie zakończyła się jego kolejna edycja, w ramach której 20 szkół podstawowych otrzymało granty na realizację swoich ekologicznych projektów.

Mat. prasowy

Jak wynika z raportu „Uczniowie wobec zmian klimatu” aż 70 proc. uczniów polskich szkół, określa problemy związane ze zmianą klimatu jako ważne. Co ciekawe, tylko nieco ponad 17 proc. z nich ma możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz środowiska. Zazwyczaj są to aktywności w zakresie „domowej i szkolnej ekologii” np. segregacja śmieci, czy świętowanie Dnia Ziemi w kwietniu. Wyniki zaprezentowane w raporcie wskazują, że kluczem jest nie tylko nauczanie teoretyczne, bo dzieci już teraz doskonale zdają sobie sprawę z obecnej sytuacji środowiska, ale przede wszystkim danie im przestrzeni na realizację działań. Na szczęście w Polsce powstaje coraz więcej takich inicjatyw.

Z myślą o najmłodszych powstał opracowany przez Fundację Nasza Ziemia i Procter & Gamble program edukacji ekologicznej „Czysta Ziemia”. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą dowiedzieć się, jak podczas codziennych czynności, które wykonują w domu czy w szkole, najlepiej gospodarować odpadami, zużywać mniej energii czy oszczędzać wodę. Materiały są dostosowane do wieku uczniów. Klasy 1-6 mają do dyspozycji pakiet edukacyjny pt. „Uczniowskie EKOnawyki”, na który składają się animowane filmy z instruktażem, interaktywne ćwiczenia i zadania oraz scenariusze zajęć z kartami pracy. Na zestaw dla starszych klas 7-8 składa się pakiet materiałów edukacyjnych „EKOdetektywi na tropie domowych nawyków”. Do dyspozycji nauczycieli są scenariusze zajęć, dla dzieci z kolei – karty pracy z gotowymi do wydrukowania zbiorami ćwiczeń i zadań do wykonania oraz gotowy pomysł na projekt edukacyjny zachęcający młodzież do „tropienia” zachowań swoich domowników. Dotychczas z programu skorzystało ponad 35 000 uczniów z ponad 2 000 szkół z w całej Polsce.

Wcielić wiedzę w czyn

Autorzy programu chcą nie tylko edukować, ale też zachęcić uczniów do działania. W ramach programu „Czysta Ziemia” prowadzony jest również konkurs grantowy, który pomaga młodym ekologom stworzyć w szkole własny autorski pomysł z myślą o planecie.

W niedawno zakończonej, kolejnej edycji konkursu wzięło udział ponad 160 szkół podstawowych z całej Polski, a 20 z nich dostało granty na realizację ekologicznych projektów w wysokości 2000 zł. Dzięki tym funduszom młodzież będzie mogła zrealizować inicjatywy, które będą małym krokiem w kierunku bardziej zielonej przyszłości. A ciekawych pomysłów nie brakuje!

„Kolejna edycja konkursu grantowego „Czysta Ziemia”, którą realizujemy wspólnie z firmą Procter & Gamble zainteresowała jeszcze większą liczbę uczestników niż w poprzednim roku. Bardzo nas to cieszy i sprawia, że czujemy się potrzebni szkołom i nauczycielom we wspieraniu ich ekologicznych działań. Tegoroczne projekty zaskoczyły nas różnorodnością i bardzo profesjonalnymi planami ich wykonania. Komisja Konkursowa naprawdę miała trudne zadanie. Spłynęło bardzo wiele ciekawych zgłoszeń z pomysłami na łąki kwietne, przyszkolne ogródki, eko hotele dla owadów zapylających, warsztaty z upcyklingu starych ubrań, promocję rowerowej drogi do szkoły aż po inicjatywy promujące dbanie o środowisko wśród lokalnej społeczności. Wszystkie projekty, które otrzymaliśmy, miały nie tylko edukacyjne i rzeczywiste walory, ale widać było w nich także ogromną troskę o stan naszego środowiska naturalnego. To napawa nas dumą” – mówi Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Firma, która inspiruje do bardziej zrównoważonych wyborów

O tym, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz środowiska, wie Procter & Gamble, firma, której marki takie jak Ariel, Fairy, Pampers, Head & Shoulders czy Gillette, inspirują konsumentów do wprowadzenia bardziej ekologicznych nawyków podczas codziennych czynności w domu, np. prania, zmywania czy pielęgnacji. Firma podejmuje też wiele ambitnych zobowiązań – do 2040 roku chce osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych w obrębie swojej działalności i łańcucha dostaw oraz stale dąży do systematycznego zmniejszania ilości plastiku w opakowaniach i zastępowania go materiałami z recyklingu.

„W Procter & Gamble od wielu lat podejmujemy aktywności, które pozwalają nam działać w sposób bardziej zrównoważony. Wierzymy, że spowolnienie zmian klimatycznych zależy od nas wszystkich, dlatego czujemy się także odpowiedzialni za to, żeby konsumenci mogli dokonywać wyborów, które są wyrazem troski o środowisko. Pokazujemy, jak dzięki naszym produktom, można np. prać i zmywać w sposób, który ma mniejszy wpływ na planetę – mówi Justyna Rymkiewicz, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Czasem trudno jest określić, jakie kroki należy podjąć, żeby skutecznie przyczynić się do zmiany stanu środowiska. To co jest jednak konieczne to wspólne działanie nas wszystkich. Program „Czysta Ziemia” nie tylko pomaga lepiej zrozumieć uczniom aktualny stan naszej planety, ale również daje im szansę na wprowadzenie małej zmiany w swoim otoczeniu.

1.Badanie zrealizowane w ramach projektu wyszehradzkiego pt. „Edukacja Humanistyczna V4 dla Klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje”, realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z EUROPE DIRECT Śląskie.