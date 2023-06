W Moskwie uruchomiono plan "Twierdza". Tłumaczymy, co się dzieje w Rosji

Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn wypowiedział wojnę Rosji. – Wchodzimy z wojskiem do Rostowa – powiedział na nagraniu. W odpowiedzi władze na Kremlu uruchomiły plan "Twierdza". Wyjaśniamy, co dzieje się w Moskwie.

Jewgienij Prigożyn oskarżył Władimira Putina o zorganizowanie ataków rakietowych na obozy Grupy Wagnera. Dotychczasowy człowiek rosyjskiego dyktatora zapowiedział działania odwetowe. "Sprawiedliwość w armii zostanie przywrócona, a potem sprawiedliwość w całej Rosji" – przekazał w mediach społecznościowych.

Chaos na Kremlu. W Moskwie uruchomiono plan "Twierdza"

– Wchodzimy z wojskiem do Rostowa – poinformował szef Grupy Wagnera w kolejnym nagraniu opublikowanym w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 1:00 czasu polskiego. – Na razie przekroczyliśmy granice państwowe. Straż graniczna podeszła do nas i wyściskała naszych bojowników – dodał.

W Rosji zapanował chaos, a rosyjski dyktator i jego otoczenie wpadli w poważny kryzys.

W odpowiedzi na działania wagnerowców w Moskwie uruchomiono plan "Twierdza". Taką informację podają rosyjskie media, powołując się na źródła rosyjskiej armii. Jak czytamy, plan "Twierdza" przenosi siły porządkowe i paramilitarne podlegające różnym ministerstwom rządowym do obrony miasta przed jakimkolwiek zagrożeniem zewnętrznym.

Według państwowej agencji TASS w stolicy Rosji wzmocniona została ochrona kluczowych budynków, a jednostki Gwardii Narodowej zostały postawione w stan gotowości bojowej.

Pieskow: "Putin jest świadomy"

Pojawiły się także nieoficjalne doniesienia, że w kręgu zaufanych ludzi Władimira Putina panuje panika związana ze scenariuszem wojny domowej. W oświadczeniu wydanym w piątek wieczorem rosyjska agencja bezpieczeństwa FSB przekazała, że wszczęła postępowanie karne przeciwko "watażce Grupy Wagnera za organizację zbrojnego powstania".

Przypomnijmy, że spór pomiędzy Prigożynem a rosyjskim dowództwem narastał od miesięcy. Według państwowych mediów rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Władimir Putin jest świadomy szybko rozwijającej się sytuacji i "podejmowane są wszelkie niezbędne środki".

"Oświadczenia i działania Prigożyna są w rzeczywistości wezwaniami do rozpoczęcia zbrojnego konfliktu cywilnego na terytorium Rosji i są ciosem w plecy dla rosyjskich żołnierzy" – napisano w oficjalnym komunikacie urzędników Kremla.