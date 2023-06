Żołnierze Grupy Wagnera weszli do Rostowa. W sieci pojawiają się nagrania tego, co dzieje się na ulicach miasta. "Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i nie wychodzenie z domu, jeśli nie jest to konieczne" – napisał na Telegramie Wasilij Gołubiew, gubernator obwodu rostowskiego. Tymczasem Jewgienij Prigożyn grozi, że jeśli nie spotka się z nim Siergiej Szojgu, jego najemnicy "pojadą do Moskwy".





Wagnerowcy wkroczyli do Rostowa. Prigożyn grozi: "Pojedziemy do Moskwy"

redakcja naTemat

Żołnierze Grupy Wagnera weszli do Rostowa. W sieci pojawiają się nagrania tego, co dzieje się na ulicach miasta. "Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i nie wychodzenie z domu, jeśli nie jest to konieczne" – napisał na Telegramie Wasilij Gołubiew, gubernator obwodu rostowskiego. Tymczasem Jewgienij Prigożyn grozi, że jeśli nie spotka się z nim Siergiej Szojgu, jego najemnicy "pojadą do Moskwy".