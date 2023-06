Był ochroniarzem Putina, miał nawet uratować mu życie. Kim jest potencjalny zastępca Szojgu?

W mediach pojawiają się nieoficjalne informacje o możliwych zmianach personalnych w resorcie obrony. Kim jest Aleksiej Diumin, który według medialnych doniesień ma zastąpić Siergieja Szojgu na stanowisku Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej?

Aleksiej Diumin fot. AFP/East News

Umowa między buntowniczym oligarchą Jewgienijem Prigożynem a prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem zakłada, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu straci swoją pozycję. Informatorzy dziennika "La Stampa" twierdzą, że na stanowisku szefa resortu obrony zastąpi go Aleksiej Diumin.

Dziennikarz włoskiego dziennika "La Stampa" Jacopo Iacoboni napisał w poniedziałkowym artykule, że rozmawiał na czacie z wysoko postawionymi mundurowymi z Grupy Wagnera. Przypomnijmy, że Iacoboni to znany dziennikarz śledczy, autor książek o tematyce okołorosyjskiej, m.in. "Skarbu Putina".

Z relacji reportera wynika, że generał Aleksiej Diumin, obecnie gubernator Tuły, może zastąpić Siergieja Szojgu na stanowisku ministra obrony Rosji. Dziennikarz zwraca uwagę, że Diumin był zaangażowany w aneksję Krymu w 2014 roku, zna środowisko najemników i kontaktował się z rebeliantami podczas puczu.

Cytowany przez dziennik "La Stampa" Konstantin Sonin z University of Chicago przypomina, że Diumin "jest byłym dowódcą wywiadu wojskowego i jednym z działających na Krymie wojskowych w 2014 roku". Mężczyzna przez środowisko międzynarodowe jest uważany za "polityczne ramię Grupy Wagnera".

Podobne teorie ma rosyjska prasa – kanał "VCHK-OGPU", powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Antona Heraszczenko, sugeruje, że "nastroje w otoczeniu Szojgu są pełne paniki" i "można spodziewać się zmian".

Aleksiej Diumin – generał i polityk, gubernator obwodu tulskiego

Aleksiej Diumin ma 51 lat. Urodził się 28 sierpnia 1972 roku w Kursku. Jego ojciec pracował jako lekarz wojskowy, ale on wybrał inną karierę. W 1989 roku po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do armii, by zostać inżynierem i zajmować się radioelektroniką.

Przez kolejne 2 lata Diumin pracował w rosyjskim wojsku, ale ostatecznie porzucił karierę inżyniera na rzecz służby w Federalnej Służbie Ochrony Federacji Rosyjskiej (FSO). Wtedy też jego kariera nabrała rozpędu.

W latach 1999-2007 Diumin pełnił funkcję ochroniarza prezydenta Rosji Władimira Putina. Wiele lat później podczas jednego z wystąpień opowiadał, jak uratował go przed niedźwiedziem. Zdarzenie miało mieć miejsce w jednej z górskich willi Putina.

– Niedźwiedź próbował włamać się do budynku, w którym przebywał prezydent. Byłem uzbrojony. Niedźwiedź i ja spojrzeliśmy sobie w oczy, a on cofnął się trochę. Wtedy otworzyłem drzwi i opróżniłem cały magazynek mojego pistoletu pod jego stopami. Bestia mądrze się wycofała – relacjonował Diumin.

Możliwe, że w następstwie tego wydarzenia w 2008 roku Putin mianował go szefem zarządu Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) – największej służby kontrwywiadowczej w Rosji, a w 2012 roku szefem swojej ochrony. To jednak nie koniec.

Pod koniec 2015 roku Diumin został wiceministrem obrony, jednak stanowisko piastował przez niecałe dwa miesiące. W lutym 2016 roku opuścił funkcję wiceministra, zostając gubernatorem obwodu tulskiego – jednego z najważniejszych ekonomicznie regionów w kraju.

Możliwe, że teraz czeka go kolejne "przebranżowienie" i stanowisko ministra obrony...

