Wakacje na wyciągnięcie ręki… warszawiaków i mieszkańców Mazowsza. Oaza spokoju czeka blisko stolicy

Jest takie miejsce pod Warszawą, w którym słowo kompromis nie oznacza, że będzie czegoś mniej, że trzeba z czegoś przyjemnego zrezygnować. Wręcz przeciwnie. Co najwyżej można zrezygnować ze stania w korkach do popularnych kurortów czy kosztowych podróży lotniczych.

Fot. mat. prasowe

Zaledwie w godzinę drogi od stolicy można zafundować sobie beztroskie wakacje na leśnej polanie, z rzeką nieopodal i kajakami, z wodnymi szaleństwami na basenach i komfortem pobytu w czterogwiazdkowym hotelu, który chętnie zajmie się dziećmi, w czasie gdy rodzice delektują się relaksem w jacuzzi i strefie SPA…

Hotel BoniFaCio Spa & Sport Resort to perełka ukryta w malowniczym otoczeniu zielonej Doliny Wkry, w okolicy mazowieckiego Sochocina. Słynie ze świetnej infrastruktury sportowej i zaplecza wellness, z zachowaniem kameralności obiektu. Pokoi jest zaledwie 55 (możliwe różne konfiguracje, w tym dostawki), a do dyspozycji gości jest słynąca z kultywowania idei slow food Restauracja Żurawia, świetne Clarins SPA& oferta animacyjna dla dzieci i programy sportowe dla rodzin, a nade wszystko ogrom atrakcji i terenu.

Miejsce Twojego relaksu wśród mazowieckiej przyrody

Odkryty 25-metrowy basen z jednej strony przylegający do tarasów pokoi ulokowanych na parterze (mają bezpośrednie wyjście na basen), z drugiej otwarty widok na trawiastą polanę, na której rozlokowane altany z wygodnymi kanapami i mnóstwem leżaków. W razie niepogody nie ma wymówek – kilka metrów dalej znajduje się wewnętrzny 18-metrowy kryty basen z przeciwprądem i sprzętem do waterpolo plus brodzik dla dzieci. Do tego pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, siatkówki i badmintona, boule, korty tenisowe położone przy ścianie lasu (zapewniającej cień w upalne dni), stadnina koni, siłownia z wysokiej jakości sprzętem Technogym, sala fitness, w której realizowane są różnorodne zajęcia aerobowe i pełne zaplecze do odnowy biologicznej – nie ma tu rozwiązań na pół gwizdka.

Wakacje last minute

Kiedy słupek rtęci przekracza 25 stopni, życie w mieście staje się trudne do zniesienia. Ale jeśli nie zaplanowaliśmy wcześniej urlopu, nie mamy gdzieś blisko działki nad wodą, to… to nic straconego. Wypad pod miasto znienacka? Czemu nie! W BoniFaCio nie trzeba trzymać się sztywno określonych turnusów, tutaj dokładne daty wakacyjnego urlopu wyznaczają sami klienci. Można przyjechać na tydzień, można… choćby na jedną noc. I nawet wtedy krótki lipcowy czy sierpniowy weekend można zamienić na niezapomniane wakacje, bo w cenie każdej doby hotelowej można bezpłatnie korzystać ze sporej gamy atrakcji, w tym z basenów.

Na pewno trzeba skosztować wyśmienitej kuchni, szczególnie, że przy pobytach HB (w cenie ze śniadaniem i obiadokolacją) o poranku czeka na gości obfite śniadania bufetowe z mnóstwem zdrowych produktów, którym trudno się oprzeć. W BoniFaCio stawia się na świeże produkty od lokalnych producentów (robiony na zamówienie chleb, lokalne sery, miody od okolicznego pszczelarza), a hotelowa restauracja wyrabia sama różnorakie wędliny i unikatowe kiszonki, nie tylko z sezonowych ogórków. Wieczorna obiadokolacja nie byłaby za to pełna bez słodkości z cukierni Bonifacio.Warto popróbować wszystkiego, szczególnie, że kalorie łatwo tu spalić - strefa basenów, centrum sportu, konie, rowery i leśne spacery - to wszystko do dyspozycji, a pobyt można wzbogacić nawet o spływ kajakowy.

All inclusive blisko stolicy

W wybranych terminach dostępny będzie pakiet „Wakacje na wyciągnięcie ręki”, czyli dosłownie all inclusive jeśli chodzi o gamę zajęć i aktywności, z jakich możemy korzystać. Gratka dla rodziców, bo dla dzieci zaplanowano całodzienny blok zajęć sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych i plastycznych. Dni zaczynają się sportowym porankiem o godz. 9.00, po którym są warsztaty kreatywne, czas dla małych odkrywców, popołudnia łowców przygód, gry i zabawy na basenie. Maluchy mogą zjeść kolację z animatorami, dając rodzicom szansę na romantyczną kolację we dwoje, a i wolny wieczór, bo o 19.00 jest codzienne kino dla pociech.

wSPAniale w Spa blisko natury

Goście mogą bezpłatnie korzystać z jacuzzi, sauny suchej, parowej, tężni solankowej, prysznica wrażeń z aromaterapią, podgrzewanego łoża hammam i prysznica z biczami szkockimi.

Ofertę wellness można wzbogacić o masaże lub zabiegi kosmetyczne. Wizytówką strefy SPA są specjalistyczne, jedyne w swoim rodzaju i dostępne tylko w BoniFaCio masaże BodyWork, a także autorskie rytuały hammam. W szerokiej palecie zabiegów na twarz i ciało używane są profesjonalne produkty francuskiej marki Clarins. Można wybierać spośród pojedynczych zabiegów, całych serii, ale i pakietów dla dwojga, czyli romantycznych rytuałów lub masaży dla par.

Zachwycające okolice Warszawy

Hotel powstał na zagubionej wśród mazowieckich łąk i lasów polanie. Żeby być blisko natury, jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu i korzystać ze sportowych aktywności. Z dala od promenad, deptaków, sklepów i tłumów można wieczorem usiąść i z kieliszkiem wina w ręku obserwować zachód słońca nad łąkami. A wieczorem patrzeć w gwiazdy, delektując się równocześnie panującą tu ciszą, przerywaną śpiewem ptaków i rżeniem stada koników polskich.

Spacer nad urokliwie meandrującą w okolicy Wkrę jest tu wręcz obowiązkowy, szczególnie, że niecałe 3 km od obiektu znajduje się zabytkowy drewniany most, naprawdę godny uwagi.

I choć w hotelu leżącym zaledwie 70 km od granic Warszawy, ma się wrażenie, jakby się było na zielonym końcu świata, to jednak w bezpośredniej okolicy znajduje się kilka innych atrakcji turystycznych, idealnych na krótkie wypady. Do najciekawszych należą: gromadzące pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Szlachty Polskiej oraz ruiny zamku w Ciechanowie, kilkusetletnie modrzewiowe kościółki w Sarbiewie, Królewie i Malużynie należące do szlaku drewnianej architektury sakralnej, Muzeum Wsi Polskiej w Sierpcu, Izba Pamiątkowa Guzikarstwa w Sochocinie, a po drodze z Warszawy oczywiście Twierdza Modlin, z leżącym na terenie tej fortecy najdłuższym budynkiem koszarowym w Europie.

Kiedy się jednak dotrze na teren hotelu, to jest jeden wielki minusów, z którym trzeba się zmierzyć - że nie chce się stad wyjeżdżać!