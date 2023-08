Perła Trójmiasta: poznaj regeneracyjne właściwości Atrium Oliva

Miejsce, w którym żyjemy, w dużym stopniu wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i relacje. To kwestia wielu czynników, m.in. dostępu do natury, natężenia hałasu, jakości powietrza, czasu spędzonego na dojazdach, infrastruktury, atmosfery sąsiedzkiej i poczucia bezpieczeństwa. Lecz to jeszcze nie wszystko – przecież na nasz komfort wpływają również jakość architektury i estetyka wnętrz. Szukasz innowacyjnej inwestycji zaprojektowanej z drobiazgowym uwzględnieniem wszystkich powyższych elementów? Oto ona, czyli Atrium Oliva, realizowana w Gdańsku przez firmę deweloperską ALLCON.

Atrium Oliva Fot. mat. prasowe

Oto miejsce tworzone we współpracy z wieloma specjalistami; tak, aby sprzyjało dbałości o nasze zdrowie i najogólniej pojęty well-being. Dowodem na spełnienie najwyższych standardów jest tutaj jest międzynarodowy certyfikat BREEAM, przyznawany na podstawie szeregu elementów, dzięki którym życie ma stawać się przyjemniejsze, wygodniejsze, weselsze i spokojniejsze – po prostu lepsze.

Należysz do osób, które – zgodnie z trendem JOMO (Joy of Missing Out) – chcą prowadzić życie ukierunkowane i świadome, koncentrując się jedynie na bodźcach pozytywnych, odcinając się zarazem od tych, które prowadzą do stresu i wypalenia?

Jeżeli tak, Atrium Oliva może być dla ciebie przystanią idealną: z jednej strony umożliwiając prowadzenie intensywnego życia towarzyskiego i zawodowego.

Natomiast z drugiej, gdy tylko tego zapragniesz, oferując spokój i wyciszenie, a także umożliwiając rozkoszowanie się momentami, dzięki którym człowiek może naprawdę skutecznie podładować akumulatory.

Po pierwsze: natura

Do zalet życia w sąsiedztwie wspaniałej przyrody nie musimy chyba przekonywać nikogo. Zamiast tego skupimy się na tym, co proponuje Atrium Oliva, czyli inwestycja umożliwiająca naprawdę bliski kontakt z naturą – począwszy od położonego niemal po sąsiedzku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, poprzez Park Oliwski, ścieżki spacerowe w Dolinie Radości i nadbałtycką plażę (od której dzieli nas zaledwie kwadrans jazdy na rowerze!), aż po skąpane w zieleni przestrzenie wspólne.

W tym ostatnim przypadku mowa np. o wewnętrznym patio, czyli kameralnej, wolnej od ruchu kołowego przestrzeni sąsiedzkiej, która pozwala sycić się szumem wody oraz wspaniałą roślinnością, która uwzględnia również stary, gwarantujący leśny mikroklimat, drzewostan.

O idealną kondycję roślin zadba zaawansowany system czujników w glebie oraz tzw. mała retencja, bazująca na podziemnym zbiorniku wodnym i ogrodach deszczowych.

No a wszystko to, jak przystało na bardzo, ale to bardzo "zieloną" inwestycję, zasilane jest przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Dołóżmy to tego m.in. ekologiczne oświetlenie LED oraz efektywne systemy windowe z odzyskiem energii, a w efekcie otrzymamy apartamenty, których energooszczędność jest – uwaga! – o około trzydzieści procent większa, niż zakładają przyjęte standardy.

Po drugie: czyste powietrze i cisza

Oczywiście, pełną piersią możesz odetchnąć podczas jednego ze spacerów do lasu bądź też na bałtycką plażę.

Lecz w tym przypadku możesz zrobić to nawet bez wychodzenia poza teren osiedla, na którym mieszkasz. Dlaczego? Otóż Atrium Oliva oferuje ci również jedne z najlepszych wskaźników jakości powietrza w Trójmieście!

Twórcy owej kameralnej inwestycji pomyśleli i o tym, aby usatysfakcjonować inne zmysły, włączając w to nasz słuch. To właśnie dlatego omawiana inwestycja może pochwalić się również celującymi wynikami w kategorii "natężenie hałasu". Marzysz o wyciszeniu i ucieczce przed przebodźcowaniem? Ot, po prostu zamknij oczy i... już.

Po trzecie: energia płynąca z miasta

Sądzisz, że aby sycić się wspaniałą naturą, świeżym powietrzem i błogą ciszą, musisz uciec naprawdę daleko od dużych skupisk ludzkich? Błąd. Udowadnia to Atrium Oliva, czyli miejsce, które wręcz idealnie wpisuje się w ideę tzw. miasta piętnastominutowego.

Ta inwestycja powstaje bowiem u zbiegu ulic Bażyńskiego i Grottgera, czyli w jednej z najstarszych i najbardziej urokliwych dzielnic Gdańska. Dzięki temu w zasięgu ręki masz nie tylko oszałamiające lasy, parki i plaże, lecz także wspaniałe uliczki starej Oliwy oraz całe mnóstwo zabytków (to m.in. Katedra Oliwska i Kuźnia Wodna).

Mało tego, w pobliżu działają również kampus Uniwersytetu Gdańskiego oraz Olivia Business Centre, czyli największe w północnej Polsce centrum biznesowe.

Warto podkreślić, że Atrium Oliva – jak przystało na miejsce docenione przez ekspertów BREEAM – zapewni ci zarówno szeroką gamę sklepów, punktów usługowych i medycznych w najbliższym sąsiedztwie, jak też świetne skomunikowanie z całą aglomeracją trójmiejską.

Nie chcesz marnować cennego czasu na długie dojazdy? Nie chcesz być uzależniony od samochodu? Lokalizacja tego osiedla naprawdę zachęca do przemieszczania się pieszo lub na rowerze, zachęcają do ruchu (gwoli formalności dodajmy: tak, w Atrium Oliva znajdziesz także rowerownię oraz stanowiska zewnętrzne dla jednośladów).

Po czwarte: łatwość dbania o dobrą kondycję

Do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie również strefa relaksu, a w niej coś, co zazwyczaj kojarzy się nam z najlepszymi hotelami spa, uzdrowiskami oraz sanatoriami.

Mowa tutaj o tężni solankowej, która pozwalając nam wdychać leczniczego aerozolu z mikroelementami, obniża ciśnienie i koi układ nerwowy.

Aby zagwarantować idealny błogostan i naszemu ciału, i psychice, firma ALLCON wyposażyła to wyjątkowe osiedle również w strefę spa (znajdziesz w niej saunę) oraz nowoczesny, świetnie wyposażony klub fitness.

Po piąte: dobra atmosfera, dobre relacje

Projektanci owego miejsca (czyli sopocka pracownia Roark Studio) sięgnęli po wyniki badań dotyczących zarówno neuroarchitektury, jak i neurourbanistyki.

W ten sposób uwzględnili wszelakie kwestie dotyczące wpływu przestrzeni na mózg człowieka, zakładając, że punktem wyjścia powinien być człowiek i jego rozmaite potrzeby – włączając w to więzi z otoczeniem.

Dzięki temu Atrium Oliva – osiedle nawiązujące do antycznych domów atrialnych, w których mieszkała rzymska arystokracja – ma sprzyjać nie tylko wyciszeniu, lecz także naprawdę dobrym relacjom międzyludzkim.

Kameralność oraz intymność? Jak najbardziej! Jednak wszystko to przy jak najłatwiejszej budowie zdrowych relacji z sąsiadami, korzystając z przemyślanych części wspólnych.

Poznaj ten ideał bliżej

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej na temat owej wyjątkowej inwestycji, która zachwyciła międzynarodowych ekspertów (włączając w to osoby stojące za prestiżowym certyfikatem BREEAM), a także wręcz idealnie spełnia wszelakie kryteria przyjęte w badaniach ZenBusiness (skupiających się na tym, jak miejsce, w którym mieszkamy, może naprawdę skutecznie przeciwdziałać stresowi oraz wpływać pozytywnie na zdrowie)?

Wobec tego zajrzyj koniecznie pod ten adres i poznaj wyjątkowe, dbające o well-being swoich mieszkańców osiedle Atrium Oliva, które zostanie oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Materiał powstał we współpracy z firmą ALLCON