Pogoda w weekend da nam w kość. Gwałtowne burze i ochłodzenie to tylko część złych prognoz

Nadchodzące dni w pogodzie przyniosą chłodny front atmosferyczny. Ten oznacza deszcz oraz gwałtowne burze, a miejscami nawet opady gradu. Niewykluczone są też podtopienia, jeśli spadnie więcej deszczu.

W kolejnych dniach przyjdzie załamanie pogody. Fot. windy.com/zrzut ekranu

Idzie załamanie pogody. Będzie deszczowo i burzowo

Z prognoz IMGW wynika, że nadchodzące dni przyniosą załamanie pogody. Już w nocy z czwartku na piątek pojawią się opady deszczu, możliwe będą też burze.

"Nad ranem na północy i zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Na zachodzie lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m" – podano w prognozie synoptyków. Temperatura nie wahać się będzie od 11 do 18 °C.

W piątek na zachodzie kraju też pojawią się burze, a miejscami opady gradu. Zjawiska będą przemieszczać się w głąb kraju. Wysokość opadów w czasie burz może przekroczyć 25 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23°C na północnym zachodzie, do 28°C lokalnie w centrum, a na wybrzeżu 19°C.

W niedzielę i w sobotę pogoda diametralnie się nie poprawi

Podobna pogoda będzie przez cały weekend. W nocy z piątku na sobotę wystąpią przelotne opady deszczu, a miejscami, głównie na północy i południu burze. Lokalnie możliwy jest grad. Wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 15 mm na metr kwadratowy.

Nad ranem na krańcach zachodnich kraju lokalnie krótkotrwałe pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

W sobotę w dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu miejscami również burze. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 20°C na północnym zachodzie, do 25°C zachodzie i w centrum.

Niedziela nie przyniesie większych zmian. Temperatura będzie podobna jak w sobotę. Możliwe są przelotne burze.