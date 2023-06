Na termometrach nawet 32 stopnie. Synoptycy wiedzą, kiedy wróci prawdziwe lato

Nadchodzące dni w pogodzie przyniosą bardzo zmienną aurę. Najpierw będzie padać i grzmieć, a następnie wróci upał, który swoje apogeum będzie mieć w weekend. Nie zostanie jednak z nami na długo.

W kolejnych dniach będzie zmienna pogoda. Fot. windy.com

Upały może nie są najprzyjemniejsze, ale w przypadku urlopowiczów, lepsze to, niż deszcz i burze. Niestety, w najbliższych dniach czeka nas i taka pogoda. Spokojnie, lato jednak wróci.

Kolejne dni przyniosą i upał, i burze

Z prognoz IMGW wynika, że w środę i w czwartek będą przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 19°C do 25°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h. Koleje dwa dni przyniosą też coraz lepszą pogodę. W piątek na ogół nie należy spodziewać się opadów. Będzie też cieplej – temperatura maksymalna od 24°C do 29°C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Weekend przyniesie prawdziwy upał, ale przez chwilę. Z przewidywań synoptyków wynika, że w sobotę i niedzielę w całym kraju będą przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz punktowo intensywne opady deszczu i porywisty wiatr.

W sobotę będzie znacznie cieplej niż w piątek – od 25°C do 32°C. W niedzielę będzie ponownie chłodniej – maksymalnie do 26°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowozachodni.

Jak już informowaliśmy w naTemat prognoza pogody na lipiec może niepokoić urlopowiczów. Jak podawał w prognozie pogody na lipiec 2023 roku IMGW, a także serwis Fani Pogody, pierwszy miesiąc wakacji w Polsce może obfitować w groźne zjawiska atmosferyczne.

Lipiec będzie w Polsce upalny

Z jednej strony możemy spodziewać się fali ekstremalnych upałów. Z drugiej, warto mieć świadomość, że w polskim klimacie takie zjawiska na dłuższą metę potrafią wywołać nieprzyjemną pogodę. I tak ma być tym razem w lipcu: synoptycy z IMGW prognozują gwałtowne burze z gradem, ulewy, powodzie błyskawiczne, a nawet tornada.

W lipcu 2023 czekają nas rekordowe upały. "W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej" – czytamy w prognozie długoterminowej IMGW na wakacje.

Te przewidywania potwierdzał też serwis fanipogody.pl. Jego autorzy powołują się na amerykański model klimatyczny CFS, z którego wynika, że Polskę w lipcu nawiedzi fala tropikalnych upałów. Nieznośna pogoda ma najdłużej panować na południu, w centrum i na zachodzie kraju.