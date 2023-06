Nie żyje Tomasz Kwiatkowski. Perkusista polskiej grupy muzycznej odszedł w wieku 52 lat

Media obiegła przykra wiadomość o odejściu Tomasza Kwiatkowskiego, członka grupy muzycznej Cree. O śmierci polskiego muzyka poinformowali za pomocą mediów społecznościowych koledzy z zespołu. Perkusista zmarł w wieku 52 lat.

Tomasz Kwiatkowski nie żyje. Perkusista grupy Cree miał 52 lata. Fot. Facebook.com / @Cree

Wieści o śmierci Tomasza Kwiatkowskiego przekazali przez oficjalny profil na Facebooku członkowie grupy muzycznej Cree. "Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Tomasz Kwiatkowski. Słów brakuje. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Spoczywaj w pokoju 'Kwiatek'" – przekazali koledzy z zespołu.

Kariera Tomasza Kwiatkowskiego

Tomasz Kwiatkowski był perkusistą nie tylko w grupie Cree. Muzyk współpracował również z zespołem Gang Olsena czy chociażby Kulisz Trio, którego lider Adam Kulisz opublikował wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych.

"Odszedł Tomek Tomasz "Kwiatek" Kwiatkowski. Dobry człowiek, świetny muzyk. W październiku skończyłby 53 lata. Dziękuje Tom, że parę lat mi towarzyszyłeś na muzycznych szlakach. Mieliśmy płytę nagrać chłopie. Spoczywaj w pokoju" – czytamy na Facebooku.

Zespół Cree wykonuje muzykę z gatunku blues rocka w stylu przypominającym muzykę lat 60. i 70. Powstał w 1993 roku w Tychach. Wówczas trzej 16-latkowie: Sebastian Riedel, Sylwester Klamka i Adrian Fuchs postanowili podbić muzyczną estradę. Do dziś liderem grupy pozostaje Sebastian Riedel. Tomasz "Kwiatek" Kwiatkowski doszedł do zespołu w 2004 roku w zamian za Fuchsa i grał razem z nim do 2016 roku. Do tego czasu nagrali razem aż pięć płyt.