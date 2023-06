Kolejny seryjny morderca w USA? Śledczy wyłowili z rzeki 16 ciał, wśród ofiar Polak

Natalia Kamińska

O d początku 2022 roku w jeziorze Michigan i rzece Chicago znaleziono 16 ciał. Policja uważa, że sprawy nie są ze sobą powiązane, ale eksperci i media piszą, że za tym co się dzieje w tej okolicy, może stać seryjny zabójca. Co więcej, jeden ze zmarłych to Polak.