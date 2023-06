Od 1 lipca duże zmiany w prawie drogowym. Jeden przepis szczególnie ucieszy kierowców

Już od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy, które dotyczą kierowców. Chodzi o punkty karne, ale też jazdę po autostradach czy rejestrowanie nowych pojazdów. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni.

Jedną z najbardziej oczekiwanych przez kierowców zmian będzie z pewnością nowy sposób rozliczania z punktów karnych. Nowy, a w zasadzie stary, bo to powrót do działającego wcześniej rozwiązania. Przypomnijmy, że ostatnie duże zmiany dotyczące punktów karnych weszły w życie we wrześniu 2022 r.

Wtedy wydłużono okres przedawnienia nałożonych punktów i zlikwidowano tzw. kursy reedukacyjne. Teraz niespodziewanie zdecydowano się na powrót do wcześniej obowiązujących zasad.

"Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas – z upływem dwóch lat" – podkreślono w komunikacie KPRM.

Ponadto kierowca będzie mógł nie częściej niż raz na sześć miesięcy "na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego".

Zmiany od 1 lipca: autostrady i opłaty ewidencyjne

Inna dobra wiadomość dotyczy autostrad. Od 1 lipca nie będzie opłat za przejazd państwowymi odcinkami autostrad kierowców samochodów osobowych oraz motocykli. Chodzi o odcinki: na A2 Stryków - Konin i na A4 Wrocław - Sośnica. I tu uwaga: opłaty pozostają bez zmian dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.

Opłaty nie zmieniają się także na odcinkach autostrad, którymi zarządzają w Polsce prywatne firmy.

Na liście zmian w przepisach mamy też m.in. zniesienie opłat ewidencyjnych. To pozwoli na symboliczne oszczędności – od 0,50 zł do 1 zł w zależności od rodzaju wnoszonej opłaty. Opłaty ewidencyjne pobierane są m.in. za: wydanie dowodu rejestracyjnego, wydanie pozwolenia czasowego, wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych czy wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.

Jest jeszcze jedna zmiana, która wzbudza sporo emocji. To zakaz wyprzedzania innych pojazdów przez ciężarówki – na dwupasmowych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych.

W myśl nowych przepisów wygląda to tak: "(...) Zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze".