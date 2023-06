Przerażające potrącenie nastolatków w Nowym Sączu. Mamy nowe informacje od policji

redakcja naTemat

N a Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu doszło do potrącenia trzech nastolatków przechodzących przez przejście dla pieszych. Do internetu trafiło nagranie przedstawiające całe zdarzenie. Zarzuty w tej sprawie usłyszy 29-letnu kierowca BMW, któremu grozić będzie do trzech lat pozbawienia wolności.