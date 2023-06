Nie żyje Alan Arkin. Zdobywca Oscara za rolę w "Małej Miss" miał 89 lat

Nie żyje Alan Arkin. Przykra informacja o śmierci aktora obiegła media w piątek (30 czerwca). Artysta miał 89 lat. Przed laty otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w "Małej Miss".

Alan Arkin nie żyje. Fot. RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Nie żyje Alan Arkin

O odejściu Alana Arkina poinformowali jego synowie Adam, Matthew i Anthony w oświadczeniu dla magazynu "People". Aktor zmarł w swoim domu w Carlsbad w Kalifornii, dokładnie 29 czerwca.

"Nasz ojciec był wyjątkowo utalentowaną siłą natury, zarówno jako artysta, jak i człowiek. Kochający mąż, ojciec, pradziadek, był uwielbiany i będzie nam go bardzo brakować" – przekazali najbliżsi.

Arkin był amerykańskim aktorem, reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym. Jego dorobek artystyczny obejmował niemal siedem dekad. Wystąpił w wielu filmach, serialach czy spektaklach na deskach teatrów.

Za swoją pierwszą dużą rolę sceniczną w "Enter Laughing" Carla Reinera otrzymał Tony Award, czyli jedno z najwyższych wyróżnień na Broadwayu. Był czterokrotnie nominowany do Oscara – w tym za swoją pierwszą dużą rolę filmową w komedii "Nadchodzą Rosjanie!" z 1966 roku. Potem także za występ w produkcji "Serce to samotny myśliwy" i odegranie postaci Lestera Siegla w "Operacji Argo".

Ostatecznie statuetkę w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy" przyniósł mu angaż do "Małej Miss Sunshine", gdzie był Edwinem Hooverem, dziadkiem z dysfunkcyjnej rodziny.

Chociaż w "Edwardzie Nożycorękim" z 1990 roku nie zagrał jednej z głównych ról, został zapamiętany jako "cudownie ironiczny" Bill Boggs. Ostatni raz fani mogli zobaczyć Arkina w serialu "Metoda Kominskiego", który został wyprodukowany dla Netflixa. Pojawił się tam jako agent teatralny u boku Michaela Douglasa, zdobywając nominacje do nagrody Emmy w 2019 i 2020 oraz do Złotego Globu i Screen Actors Guild w 2020 i 2021 roku.

"People" przypomina, że Alan Arkin miał też za sobą krótką przygodę muzyczną. W zespole folkowym Tarriers śpiewał i grał na gitarze. Razem z dwójką przyjaciół znalazł się nawet w pierwszej piątce rankingu "The Banana Boat Song". Od młodzieńczych lat ciągnęło go jednak do aktorstwa i w tym też kierunku poszedł.

Prywatnie Arkin trzy razy brał ślub. Jego pierwszą żoną była Jeremy Yaffe, z którą doczekał się dwóch synów (Adam, Matthew). Starszy Adam poszedł w ślady ojca i też jest znanym aktorem i reżyserem. Wystąpił m.in. w "Chicago Hope", "8 Simple Rules" i "Sons of Anarchy".

Ten związek aktora jednak nie przetrwał próby czasu. Małżonkowie rozwiedli się. Jeszcze w latach 60. Alan poślubił Barbarę Danę. Owocem tego związku jest ich syn Anthony. Trzecią żoną Arkina została psychoterapeutka Suzanne Newlander.