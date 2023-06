Strzelanina na lotnisku w stolicy Mołdawii. Są ofiary śmiertelne

Do niebezpiecznego zajścia doszło na lotnisku w Mołdawii. Mężczyzna, któremu odmówiono wjazdu do kraju, zaczął strzelać. Nie żyją dwie osoby.

Na lotnisku w Kiszyniowie doszło do strzelaniny. Fot. Cristian Straista/Associated Press/East News

Strzelanina na lotnisku w Kiszyniowie. Nie żyją dwie osoby

W piątek doszło do strzelaniny na terenie lotniska w stolicy Mołdawii. Lokalne służby – w tym policja i MSW – podały, że na międzynarodowym lotnisku w Kiszyniowie doszło do incydentu, w którym cudzoziemiec, którego nie wpuszczono do Mołdawii, użył broni palnej. Na miejscu są służby ratunkowe. Nie żyją dwie osoby.

Mężczyzna, który oddał kilka strzałów, potem miał się zabarykadować w jednym z pomieszczeń.

Policja już go zatrzymała. "W tej chwili niebezpieczeństwo zostało wyeliminowane. Napastnik został ranny. Udzielono mu pomocy medycznej" – poinformowała mołdawska policja. Na miejscu zdarzenia działa policyjna brygada specjalnego przeznaczenia FULGER.

Z terminalu ewakuowano pasażerów i personel lotniska. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu złożyła już kondolencje rodzinom ofiar i poinformowała, że ​​w wyniku strzelaniny na lotnisku zginęli funkcjonariusze straży granicznej i ochrony lotniska.

W związku ze strzelaniną na lotnisku wszystkie loty zaplanowane na piątek są opóźnione. Trwa ustalanie, jak napastnik wszedł w posiadanie broni. Nie wiadomo także, jakiego obywatelstwa był mężczyzna oraz dlaczego odmówiono mu wjazdu do Mołdawii.