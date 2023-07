Internauci donoszą o potężnej awarii Twittera. Elon Musk tłumaczy, co się stało

Elon Musk poinformował, że "awaria" Twittera wynika z ograniczenia liczby postów Fot. Ludovic Marin/Associated Press/East News

Od wczesnych godzin popołudniowych 1 lipca użytkownicy Twittera donoszą o awarii serwisu społecznościowego. Wiele osób, które chcą opublikować nowe posty lub czytać Tweety innych, otrzymują komunikat o błędzie, np. "przekroczono limit zapytań" czy informację "coś poszło nie tak".

Problemy z Twitterem występują zarówno na stronie w przeglądarce, jak i w aplikacji.

Musk reaguje na problemy z Twitterem. Tłumaczy, o co chodzi

Na poruszenie wśród internautów spowodowane brakiem dostępu do Twittera zareagował w końcu sam właściciel platformy Elon Musk. Tuż po godzinie 19 czasu polskiego zamieścił informację, w której zdradził, że... nie jest to żaden przypadek, tylko celowe działanie:

W reakcji na ogromny poziom zbierania danych i manipulacji systemem zastosowaliśmy następujące tymczasowe ograniczenia: – Zweryfikowane konta mogą przeczytać do 6000 postów dziennie – Niezweryfikowane konta do 600 postów dziennie – Nowe niezweryfikowane konta do 300 postów dziennie

Elon Musk