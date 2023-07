Przed domem dziecka skrzynia z pieniędzmi. Internauci wytropili, kto za tym stoi

Mateusz Przyborowski

P racownicy domu dziecka w Długiem na Podkarpaciu przecierali oczy ze zdumienia, kiedy w końcu otworzyli podrzuconą przed placówkę skrzynię. W środku znajdowało się m.in. 100 tys. zł. W poszukiwana darczyńcy włączyli się internauci i ich tropy prowadzą do znanego youtubera. Co na to sam zainteresowany?