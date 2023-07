Tak Kowalczyk przeżywa żałobę. Zdjęcie z gór opatrzyła wzruszającą piosenką

Joanna Stawczyk

P od koniec maja, Justyna Kowalczyk doświadczyła wielkiej tragedii. Jej mąż, Kacper Tekieli, zginął w szwajcarskich Alpach podczas próby zdobycia szczytu Jungfrau. Mimo że sportsmenka przeżywa okres żałoby, utrata ukochanego nie zniechęciła jej do gór. To właśnie tam znajduje pocieszenie. Tekst piosenki, którą dodała do zdjęcia, mówi wszystko.