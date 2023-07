N a TikToku furorę robi filmik, który pokazuje, jak wygląda pod mikroskopem lekko nadpsuta truskawka. Mimo tego, że gołym okiem owoc nadaje się do zjedzenia, lepiej go wyrzucić. To, co się dzieje z taką truskawką może przyprawić o mdłości.





Pokazali pod mikroskopem, jak wygląda lekko zepsuta truskawka. Ten film robi furorę w sieci

Maciej Karcz

