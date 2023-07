Lewandowska złożyła życzenia Łuczenko-Szczęsnej. Dodała urocze zdjęcie

Marina Łuczenko-Szczęsna obchodziła w poniedziałek urodziny. Z tej okazji specjalne życzenia złożyła jej Anna Lewandowska. W instagramowej relacji dodała też ich wspólne zdjęcie z dziećmi.

Anna Lewandowska złożyła życzenia innej WAG'S. fot. Adam Jankowski/REPORTER

Marina Łuczenko-Szczęsna 3 lipca świętowała 34. urodziny. Przypomnijmy, że od 2016 roku jest żoną bramkarza Wojciecha Szczęsnego, z którym ma syna Liama. Od tamtej pory należy do grona polskich WAG'S, a z niektórymi się nawet przyjaźni.

Tak jest w przypadku jej i Anny Lewandowskiej. Obje panie chętnie kibicują swoim partnerom, i się w tym wspierają.

"Lewa" złożyła życzenia Marinie

W dzień urodziny Mariny nie mogło więc zabraknąć życzeń od przyjaciółki. "Lewa" wrzuciła na swoim InsaStory wspólne zdjęcie ze Szczęsną, które zostało wykonane w 2021 r. podczas meczu Polska-Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Polskie WAG'S są na nim u boku dzieci. Lewandowską za nogę trzyma mała Klara, a Marina łapie za ręce synka Liama. "Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin" – napisała sportsmenka.

Marina, kiedy zobaczyła tę relację, postanowiła udostępnić ją także u siebie na profilu.

Piosenkarce złożył też życzenia ukochany mąż. Pokazał ich wspólne zdjęcie z okładki jednego z kolorowych magazynów i opatrzył je podpisem: "Czego życzę, wiesz – 100! Żono moja".

Łuczenko-Szczęsna o Lewandowskiej

Swego czasu Marina udzieliła wywiadu portalowi jastrząbpost.pl, w którym opowiadała o swoich aktywnościach zawodowych. Wspomniała wówczas o energii, która ma Anna Lewandowska.

– Jestem skupiona na rodzinie i muzyce. To pochłania cały mój czas. Jak tylko mam trochę wolnego czasu – wchodzę do studia i nagrywam kolejne piosenki i teledyski. To nie jest łatwe, tym bardziej że nie jestem na miejscu – przyznała.

Na pytanie, czy w przyszłości chciałaby na przykład otworzyć własną markę odzieżową, wyznała, że kiedyś o tym myślała, ale z powodu braku czasu porzuciła te plany: – Myślałam o tym. Nawet miałyśmy rozmowy z jedną z moich koleżanek, aby wspólnie to zrobić, ale nie mam teraz kompletnie na to czasu.

– Podziwiam Anię Lewandowską, która ma tyle biznesów, ale nie każdy może być Anią Lewandowską i mieć tyle siły, tyle energii. Ja jestem inna. Nie mam na razie tyle powera, żeby zająć się tyloma rzeczami. Na razie zajmujemy się z mężem rodziną, biznesami niezwiązanymi z show-biznesem np. inwestycje, nieruchomości, to jest też jakiś nasz konik. No i moja muzyka – dodała.