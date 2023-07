Ohme przejdzie do Polsatu? Pracownik stacji: Miała już spotkanie

Małgorzata Ohme ostatnio pożegnała się z rolą prowadzącej w "Dzień dobry TVN". Teraz Pudelek donosi, że psycholożka i dziennikarka odbyła rozmowy z przedstawicielami konkurencyjnej stacji. Pracownik Polsatu zdradził szczegóły.

Ohme przejdzie do Polsatu? fot Artur Zawadzki/REPORTER

Kilka dni temu Ohme kończyła pracę w porannym paśmie śniadaniowym TVN, a teraz takie wieści. Pudelek porozmawiał z pracownikiem Polsatu, który potwierdził, że psycholożka rozmawiała z szefostwem stacji. Z relacji wynika, że zaproponowała "kilka projektów potencjalnych programów telewizyjnych", których miałaby być prowadzącą.

– To prawda, Ohme była na Ostrobramskiej. Miała tu już spotkanie z kierownictwem kanałów tematycznych i podobno przedstawiła kilka pomysłów na nowe programy, skierowane oczywiście głównie do kobiet – przekazało źródło portalu.

Pracownik zwrócił jednak uwagę na jeden istotny szczegół, który może stanąć na przeszkodzie, przejścia Ohme do Polsatu.

– O ile transfer Małgosi Rozenek nie wchodzi w grę, tak przejęcie "mniejszego" nazwiska nie byłoby wcale tak dziwne. Zwłaszcza że teraz nie mamy w stacji nikogo, kogo smykałką byłyby psychologia i coaching, a to przecież popularne teraz tematy. Dla Gosi pewnie znalazłoby się miejsce na którejś z mniejszych, tematycznych anten. Na przeszkodzie może jednak stanąć fakt, że Ohme jest związana z Onetem, a u nas w Grupie jest inny duży portal – dodał.

Ohme tak mówiła o swoich planach po rozstaniu z TVN

Po tym, jak widzowie dowiedzieli się, że Ohme nie zawita już w "Dzień dobry TVN", sama zainteresowana zabrała głos i wspomniała o swoich planach zawodowych.

"Już od pewnego czasu czułam, że potrzebuję innego kierunku rozwoju, innej drogi. W swoim dna jestem psychologiem i chcę tworzyć więcej projektów, które pozwalają mi być bliżej ludzi i dla ludzi" – przekazała.

Wymieniła też, co udało jej się osiągnąć w życiu zawodowym: "Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od lat realizuje potrzebę wolności i niezależności, w życiu zawodowym także. Stworzyłam swój portal ohme.pl, który od 8 lat kochają kobiety, 2 lata temu zbudowałam platformę wsparcia dla pracowników mindgrampolska, która rozwija się bardzo dynamicznie i realizuje wartości pomagania, wsparcia w tych trudnych czasach. Przed chwilą ruszył mój kanał Lajf Noł Makeup, który spotkał się z ogromnym wzruszeniem i tysiącem wiadomości od Was, dziękuję".

"Moje życie jest nieustająco piękną wędrówką, a zmiany tworzą tylko przestrzeń do nowego. Cieszę się na ten nowy czas. Jestem wdzięczna za ostatnie lata w programie śniadaniowym, jestem wdzięczna ludziom, którzy go tworzą, ale moje serce już jest gdzieś indziej, życie jest gdzieś indziej. Dziękuję Wam za ciepłe słowa, przytulam Was mocno i wiem, że za chwilę spotkamy się na…innej, choć wciąż tej samej ścieżce" – podsumowała tajemniczo.