Produkcja "Dzień dobry TVN" zaskoczyła sporymi roszadami w zespole prowadzących. Z formatem pożegnała się między innymi Małgorzata Ohme. Prezenterka opublikowała właśnie wpis w mediach społecznościowych, w którym opisała kulisy swojego odejścia. Wspomniała też o dalszych planach.

Ohme zabrała głos. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Pod koniec czerwca media obiegły szokujące wieści."Dzień dobry TVN" podziękowało za dalszą współpracę: Małgorzacie Rozenek-Majdan, Agnieszce Woźniak-Starak, Małgorzacie Ohme, Annie Kalczyńskiej i Andrzejowi Sołtysikowi. W porannym paśmie wciąż jednak będzie można zobaczyć Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego. Nową parę prowadzących utworzy także Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Wielu prezenterów już zdążyło skomentować tę sprawę w mediach społecznościowych. W artykule pt. "Zwolnienia w 'Dzień Dobry TVN'. Jak gwiazdy zareagowały na wieści o zmianach?" Kamil Frątczak objaśnił, co poszczególne gwiazdy powiedziały w tym temacie.

Ohme żegna się z "DDTVN". Jakie ma dalsze plany?

Teraz do tego grona dołączyła Małgorzata Ohme. Prezenterka, a z zawodu psycholożka dodała wpis na Instagramie. "Tak, to prawda. Odchodzę z 'Dzień dobry TVN' i nie będzie mnie w wakacyjnych wydaniach ani też w nowym sezonie" – podkreśliła na wstępie.

"Już od pewnego czasu czułam, że potrzebuję innego kierunku rozwoju, innej drogi. W swoim dna jestem psychologiem i chcę tworzyć więcej projektów, które pozwalają mi być bliżej ludzi i dla ludzi" – dodała.

W dalszej części wymieniła, co udało jej się osiągnąć w życiu zawodowym: "Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od lat realizuje potrzebę wolności i niezależności, w życiu zawodowym także. Stworzyłam swój portal ohme.pl, który od 8 lat kochają kobiety, 2 lata temu zbudowałam platformę wsparcia dla pracowników mindgrampolska, która rozwija się bardzo dynamicznie i realizuje wartości pomagania, wsparcia w tych trudnych czasach. Przed chwilą ruszył mój kanał Lajf Noł Makeup, który spotkał się z ogromnym wzruszeniem i tysiącem wiadomości od Was, dziękuję".

"Moje życie jest nieustająco piękną wędrówką, a zmiany tworzą tylko przestrzeń do nowego. Cieszę się na ten nowy czas. Jestem wdzięczna za ostatnie lata w programie śniadaniowym, jestem wdzięczna ludziom, którzy go tworzą, ale moje serce już jest gdzieś indziej, życie jest gdzieś indziej. Dziękuję Wam za ciepłe słowa, przytulam Was mocno i wiem, że za chwilę spotkamy się na…innej, choć wciąż tej samej ścieżce" – podsumowała tajemniczo.

Chajzer podziękował Ohme za współpracę

Filip Chajzer, z którym Ohme była w duecie w "Dzień dobry TVN", podziękował swojej koleżance z planu za te lata współpracy. Prezenter również wspomniał o jej psychologicznym zacięciu.

"To była wspaniała przygoda, która właśnie dobiega końca, a koniec tak naprawdę jest początkiem. Gosia jest wspaniałym i dobrym człowiekiem, na którego zawsze mogłem i dalej mogę liczyć. Wiem, jakie ma plany zawodowe i są one trafione w dziesiątkę. Problemy zdrowia psychicznego to nasza codzienność. Żyjemy w stresie, napięciu, pod presją. Gosia jest psychologiem i wybitnym specjalistą. Ukierunkowanie się w stronę swojej specjalizacji to doskonały wybór. Trzymam kciuki i dziękuje za ten czas w moim życiu" – zdradził w rozmowie z Plotkiem.