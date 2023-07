Jak zostać analitykiem temperatury wody w basenie? Sprawdź

S łyszysz „praca sezonowa” i co widzisz? Smażenie frytek w fast-foodzie? Kasa biletowa w kinie? A może roznoszenie ulotek? Wakacje to dla uczniów i studentów okres podejmowania prac sezonowych, umówmy się: raczej mało atrakcyjnych. Główną motywacją są pieniądze, które można przeznaczyć na przyjemności. Marka Lipton Ice Tea wzięła ten temat na tapet i postanowiła zrobić niemałe zamieszanie, oferując alternatywę, w której „pracujący” mogą równocześnie chillować i zarabiać. A to wszystko w myśl idei: dziel się słońcem na pełen etat.