Do tragicznego zdarzenia doszło w Rzeszowie, od postrzału z broni palnej zginął 25-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Według nieoficjalnych doniesień młody pracownik SOP miał popełnić samobójstwo.

Tragedia w Rzeszowie, nie żyje funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa Fot. Damian Klamka/East News

Dramat w Rzeszowie, nie żyje młody funkcjonariusz SOP

Jak poinformował portal Rzeczpospolita, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 1 lipca. Według informacji, do których dotarł serwis, 25-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa do Rzeszowa przybył w delegacji.

"Funkcjonariusz był po służbie, którą w ramach delegacji pełnił w Rzeszowie" – czytamy w artykule Rzeczpospolitej.

25-latek miał zastrzelić się z broni służbowej, a według wstępnych ustaleń prokuratury śmierć pracownika SOP nie miała żadnego związku z wykonywaną służbą.

Służba Ochrony Państwa potwierdziła śmierć 25-letniego funkcjonariusza

Reporterzy Rzeczpospolitej o incydent zapytali pułkownika Bogusława Piórkowskego, który pełni funkcję rzecznika prasowego Służby Ochrony Państwa. Piórkowski przyznał, że tragiczne zdarzenie w Rzeszowie faktycznie miało miejsce, jednak nie udzielił szczegółowych informacji dotyczących śmierci młodego funkcjonariusza.

– Sprawę prowadzi prokuratura w Rzeszowie. Nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie – przyznał w rozmowie z serwisem płk Piórkowski.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie również nie podała konkretnych wiadomości dotyczących tragedii.

– Z uwagi na dobro tego postępowania nie udzielamy informacji o toczącym się postępowaniu, także tej pod jakim kątem jest ono prowadzone – przyznał rzecznik prokuratury Arkadiusz Jarosz.

Tragiczne wydarzenia na Mazurach. Nie żyje młody policjant

Jak pisaliśmy w naTemat, do podobnego zdarzenia doszło raptem kilka dni temu. Na komendzie w Iławie podczas służby samobójstwo popełnił 39-letni policjant, młody mężczyzna postrzelił się z broni służbowej. Komenda Powiatowa Policji w Iławie wydała komunikat ws. tragicznej śmierci mł. asp. Kamila Józefowicza. Funkcjonariusz z wydziału prewencji zmarł 25 czerwca. "Jego nagła śmierć jest olbrzymią stratą dla nas wszystkich. Pogrążeni w smutku składamy kondolencje rodzinie i bliskim Kamila" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Dbał tu o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu iławskiego pełniąc służbę zarówno w patrolach zmotoryzowanych, rowerowych, jak również na policyjnych łodziach" – przekazała w specjalnym oświadczeniu KPP w Iławie.

– To był wspaniały policjant i kolega. Wszyscy jesteśmy zszokowani tym, co się stało. Nic nie wskazywało na to, że ten człowiek może się targnąć na życie – powiedziała rzeczniczka jednostki Joanna Kwiatkowska.

Kamil Józefowicz wstąpił w szeregi policji w sierpniu 2014 roku. W służbie spędził aż 9 lat, realizując obowiązki zawodowe w wydziałach prewencji. 39-latek osierocił dwójkę małych dzieci.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze? – Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14:00 do 22:00 – Całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.