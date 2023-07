Ja się zachwyciłam. Oto siedem rzeczy, które mnie porwały w BMW XM

Co też oni uczynili! Inżynierowie BMW M stworzyli auto, które nie tylko odczarowało moje myślenie o tej marce i utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie ma to jak SUV. Stworzyli auto, o którym nie da się zapomnieć. Póki co jest to jednak wspomnienie piękne, ale z łezką w oku, bo ceny pierwszego w historii BMW XM zaczynają się od 950 tys. Postarajmy się jednak na chwilę o tym zapomnieć – poniżej 7 rzeczy, za które pokochałam ten samochód.

Fot. BMW

Uwaga! Kolejność to subiektywna hierarchia zachwytów. Nie piszcie mi, że najważniejsze jest to, w ile dobija do setki, błagam.

1. Sam wyjedzie z kłopotliwego miejsca parkingowego

Najpierw funkcja, która sprawiła, że zbierałam szczękę z podłogi. Klasycznego asystenta parkowania znamy już wszyscy, ale BMW XM potrafi coś jeszcze: samo wyjedzie z miejsca parkingowego i nie mam tu na myśli klasycznego łuku. Wyobraźcie sobie, że wynajmujecie ze znajomymi urokliwy domek pod lasem, ale aby dotrzeć do miejsca postoju samochodu musicie wykonać mało urokliwy slalom pomiędzy drzewami.

Do przodu – prosta sprawa. Do tyłu – pewnie do ogarnięcia, ale co się nagimnastykujecie (nawet z najlepszą kamerą cofania!) to wasze. I teraz wchodzi on, w moim przypadku cały na czarno. Jeżeli slalom wykonacie na raz (bez zatrzymania pojazdu), BMW XM zapamięta wykonane przez was manewry i "powtórzy je" przy wyjeździe, podczas gdy wy nawet nie dotkniecie kierownicy.

2. Nawigacja na przedniej szybie

Dla wielu być może zbędny gadżet, dla mnie kosmiczna wygoda, nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa. Być może ma tu znaczenie moje własne doświadczenie z nawigacją – od stale przesuwającego się telefonu położonego gdzieś w okolicach skrzyni biegu starej Toyoty Yaris po absolutnie nieintuicyjną nawigację w kupionym później Oplu Mokce.

Nie jestem też fanką telefonicznych uchwytów przyczepianych do szyby lub otworów wentylacyjnych. W związku z tym BMW Live Cockpit z nawigacją w rzeczywistości rozszerzonej to dla mnie rozwiązanie idealne, a także jedyne, które nie wymaga spuszczania wzroku z toru jazdy. Bajka!

3. Bezpieczeństwo i pewność do potęgi XM

Do redakcyjnych tekstów dostajemy różne samochody, ale w żadnym nie czułam się tak bezpiecznie jak w XM-ce. Na pewno mają tu znaczenie wysokość i masa samochodu oraz atletycznie rozbudowany przód, ale te byłyby niczym bez systemów perfekcyjnie stabilizujących jazdę w różnych sytuacjach. O czym mowa?

Po pierwsze: adaptacyjny układ jezdny M Professional, który z jednej strony zapewnia nam sportowe wrażenia, z drugiej zaś stabilizuje auto przy większych prędkościach, zmniejsza średnicę zawracania i boczne przechyły. Po drugie: sportowy mechanizm różnicowy M w adaptacyjny sposób rozdzielający moc na tylne koła. Efekt? Stabilna jazda przy wychodzeniu z zakrętów oraz podczas pokonywania zakrętów przy dużej prędkości.

4. Wykończenie wnętrza

Ono naprawdę robi gigantyczne wrażenie. Od skór w stylu vintage na desce rozdzielczej i boczkach drzwi (materiał ten zastosowano po raz pierwszy w BMW XM), przez M Lounge, które zapewnia dopracowany, luksusowy charakter foteli i całego wnętrza, aż po nastrojowe oświetlenie na podsufitce i bokach, którego kolor można dostosowywać indywidualnie w zależności od trybu jazdy i nastroju.

Słowo więcej o M Lounge: jednoczęściowe fotele, eleganckie przeszycia, detale dopracowane w każdym szczególe. No i jeszcze kokpit z jednoczęsciowym designersko zakrzywionym wyświetlaczem (łączy on w sobie wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3” i intuicyjny wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9”). Zobaczcie sami.

5. Zewnętrzny design

Choć BMW XM to auto potężne, jego boczna linia zaprojektowana została tak, że paradoksalnie trudno odmówić mu także lekkości. Sam producent wygląd z boku określa jako inspirowany stylem coupe. W oczy rzucają się także ultraciemne szyby (najciemniejsze w całej gamie modeli BMW) i 23-calowe ekskluzywne obręcze kół.

Największe wrażenie zrobił na mnie jednak przód XM-ki utrzymany w stylu luksusowych BMW z charakterystycznym grillem i typowymi dla M cienkimi światłami dziennymi. Całości dopełnia wydłużona atletyczna maska silnika z dwoma mocnymi wysklepieniami. Nie jestem za to fanką tyłu BMW XM, który jak dla mnie jest zbyt płaski i kanciasty.

6. Szeroka gama indywidualnych lakierów

BMW XM to z pewnością auto dla indywidualistów, dlatego w przypadku tego modelu nie mogło zabraknąć indywidualnych kolorów nadwozia. Nie mamy co prawda zupełnej dowolności, ale producent zadbał o szeroką gamę lakierów specjalnych BMW XM Label Red – także tych nieoczywistych i ekstrawaganckich.

Do wyboru mamy m.in. śliwkowy fiolet, mroczny ciemny granat, soczyste zielenie czy eleganckie beże. Pełną gamę kolorów można zobaczyć tu.

7. Luksus i k(l)asa

Wysokie osiągi, hybrydowy napęd, stylowy wygląd, dopracowane do perfekcji wykończenie i typowe dla M brzmienie – wszystko to składa się na auto nie tylko kompletne, ale także luksusowe.

W sposób jasny i zrozumiały, ale nie nachalny, co sprawia, że lubię je jeszcze bardziej. To samochód, który ma klasę, dla użytkownika, który ma kasę. Bardzo dużo kasy. Bo tak jak pisałam na wstępie: ceny BMW XM zaczynają się od niemal miliona złotych.