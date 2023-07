Produkcja z Rebeccą Ferguson w roli głównej na podstawie cyklu powieści Hugh Howeya przyciągnęła przed ekrany wielu widzów. W oczekiwaniu na drugi sezon hitu Apple TV+, na który fanom przyjdzie pewnie jeszcze trochę poczekać, polecamy uwadze seriale podobne do "Silosu".

Seriale podobne do "Silos". Fot. kadr z serialu "Silos"

O czym jest "Silos"?

"Silos" to najnowszy serial Apple TV+, serial Grahama Yosta ("Kompania braci"), w którym występują m.in. Rebecca Ferguson ("Diuna") oraz Rashida Jones ("Parks and Recreation"). Opowiada o społeczności, która musi kryć się w tytułowym silosie, gdyż cała Ziemia została zniszczona. Czy jednak obostrzenia, które w nim wprowadzone, aby na pewno są dla ich dobra?

Jerycho (2006 - 2008)

"Jerycho" to nie tak znany w Polsce, ale w niektórych kręgach kultowy serial science fiction. Opowiada o życiu mieszkańców tytułowego miasteczka, które zmienia się o 180 stopni, gdy na horyzoncie pojawia się atomowy grzyb. Chaos oraz strach sprawia, że z ludzi zaczynają wychodzić ich najgorsze cechy...

Główną rolę w serialu gra Skeet Ulrich, czyli aktor znany z kultowego horroru "Krzyk", a w ostatnim czasie serialu Netfliksa "Riverdale". "Jerycho" spodoba się nie tylko fanom "Silosa", ale także widzom "Bastionu" na podstawie powieści Stephena Kinga o tym samym tytule.

Pozostawieni (2014 - 2017)

Z całej Ziemi znika 2 proc. ludzkości i nikt nie wie dlaczego, ani kto czy co za tym stoi. Akcja serialu zaczyna się trzy lata po tych tragicznych wydarzeniach, a my śledzimy losy mieszkańców miasteczka Mapelton, którzy wciąż nie pogodzić się z tym, co się wydarzyło.

"Pozostawieni" to pełen tajemnic serial oparty na motywach powieści Toma Perrotty, w którym zagrali m.in. Justin Theroux, Liv Tyler oraz Janel Moloney. Obok wspomnianego pisarza jego twórcą jest także Damon Lindelof, czyli scenarzysta, czyli scenarzysta m.in. serialowych "Watchmenów" od HBO oraz filmu "W ciemność. Star Trek".

The 100 (2014-2020)

W wyniku wojny atomowej cała ziemska cywilizacja zostaje zniszczona. Parę lat później na Ziemię zostaje wysłany statek kosmiczny, na którego pokładzie znajdują się nastoletni przestępcy. Ich zadaniem będzie ponowna kolonizacja rodzimej planety. To, co na niej odnajdą, przerośnie jednak ich najśmielsze oczekiwania...

"The 100" to zdecydowanie serial dla tych, którzy lubią zagłębić się w historię, gdyż liczy sobie siedem sezonów po kilkanaście odcinków każdy. Produkcja oparta jest na powieści Kass Morgan, jednak co ciekawe, produkcja miała premierę jeszcze przed jej premierą na rynku książki.

Westworld (2016-2022)

Tytułowy "Westworld" to futurystyczny park rozrywki, w którym przebywający w nim ludzie mogą wchodzić w interakcje z androidami. Problem zaczyna się wtedy, gdy rozwijają one świadomość na tyle, że zaczynają rozumieć, że przebywające w parku osoby robią z nimi wszystko, co chcą.

Jeden z flagowych seriali HBO niespodziewanie został parę miesięcy temu wykasowany, jednak ponieważ twórcy od początku mieli historię zaplanowaną na pięć sezonów, być może jeśli znajdą nową platformę, uda im się zrealizować projekt do końca. W "Westworld" imponuje także obsada, wśród której znaleźli się: Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Ed Harris, Jeffrey Wright oraz Thandie Newton.

Nowy wspaniały świat (2020)

Wyprodukowany przez Peacock, a dystrybuowany w Polsce przez Netfliksa "Nowy wspaniały świat" to adaptacja mniej znanej klasycznej dystopijnej powieści pod tym samym tytułem Aldousa Huxleya, która zdaniem wielu osób jest nawet lepsza niż "Rok 1984" George'a Orwella.

W świecie przyszłości społeczeństwo jest doskonale zorganizowane i każdy ma w nim odgórnie przypisane miejsce. Nie wszystkim jednak to się podoba, co doprowadza do krwawej rebelii. W serialu na ekranie zobaczycie takie nazwiska jak: Harry Lloyd, Jessica Brown Findlay oraz Demi Moore.

Wychowane przez wilki (2020-2022)

"Wychowane przez wilki" to serial HBO wyprodukowany przez Ridleya Scotta, który ku rozpaczy jego fanów wykasowano po drugim sezonie, kiedy wciąż wiele tajemnic nie zostało w żaden sposób wyjaśnionych. Jest to jednak na tyle intrygująca produkcja, że nie powinno was to zniechęcić do seansu.

Pierwszy sezon koncentruje się na parze androidów, które wychowują ludzkie dzieci na tajemniczej planecie, by w ten sposób pomóc ludzkości w ponownym odrodzeniu się. W kolejnym widzimy, jak Matka i Ojciec (rzeczone androidy) starają się odnaleźć ze swoimi dziećmi w post-apokaliptycznej społeczności.

Snowpiercer (2020-2023)

"Snowpiercer" to komiks, którego pierwszą filmową adaptację zrealizował Bong Joon-ho ("Parasite") w 2013 roku. Siedem lat później serialową ekranizację z Jennifer Connelly ("Piękny umysł") i Seanem Beanem ("Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia") nakręcił Netflix.

Ziemia skuta jest lodem, a niemal wszyscy ludzi wyginęli. Ci, którzy pozostali, starają się przeżyć w wagonach gigantycznego tytułowego pociągu. Chociaż z planety zniknęło prawie wszystko, to nie społeczne podziały, co doprowadzi do wielu napięć i konfliktów na pokładzie Snowpiercera.

Fundacja (2021-)

"Fundacja" to kolejny na tej liście serial będący adaptacją cyklu powieści – tym razem chodzi o Isaaca Asimova i jego kultowy cykl książek science fiction pod tym samym tytułem (słynny "Ja, Robot" z Willem Smithem to także ekranizacja jego twórczości).

Spektakularne wizualnie widowisko od Apple TV+ skupia się na grupie wyrzutków, których zadaniem jest odbudowanie cywilizacji i ludzkości, gdy na ich oczach upada Galaktyczne Imperium. W serialu wystąpili m.in. Jared Harris ("Terror", "Czarnobyl"), Lee Pace ("Strażnicy Galaktyki") oraz Laura Birn ("W co grają ludzie"). Premiera drugiego sezonu już 14 lipca.