Złap moment i zgarnij nagrody. Answear.com powraca z konkursem CatchTHEmoment

"Carpe diem", czyli korzystaj z chwili, ciesz się życiem, bądź tu i teraz - tak w skrócie można opisać ideę konkursu CatchTHEmoment, organizowanego przez Answear.com. Aby wygrać atrakcyjne nagrody wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i uwiecznić na zdjęciu moment, który może stać się początkiem ekscytującej historii.

Answear powraca z legendarnym konkursem fotograficznym CatchTHEmoment, by wspólnie z klientami i fanami marki stworzyć międzynarodową galerię inspirujących momentów. Materiały prasowe / Answear

Oczywiście, by korzystać z chwili, trzeba umieć ją dostrzec, nie przejść obok niej obojętnie, dostroić się do jej pulsu. Jednym słowem szukać w świecie tego, co dobre i piękne, a nie złe i brzydkie. Marka Answear ma na tę zmianę postrzegania rzeczywistości świetne określenie: lifespiracja.

Jak tłumaczy Answear.com, pierwszy polski internetowy sklep multibrandowy oferujący szeroki wybór ubrań, butów i dodatków ponad 500 światowych marek, lifespiracja to inspiracja do aktywnego, odważnego i ciekawego życia na własnych zasadach. Ci, którzy poszukują własnych lifespiracji, są właśnie spostrzegawczy, czyli wyczuleni na momenty ze swojego życia, które uruchamiają wyobraźnię i wywołują emocje.

Jeśli takie chwile stanowiące początek jakieś ekscytującej, zabawnej czy romantycznej historii zostaną uwiecznione i puszczone w świat, to nie tylko będą pamiątką zatrzymującą wspaniałe wspomnienia autorów, ale być może także staną się inspiracją dla innych. Taka idea stoi właśnie za CatchTHEmoment, wymyślonym przez Answear projektem międzynarodowej galerii inspirujących momentów.

Akcja CatchTHEmoment wystartowała w 2020 roku. Marka Answear hasłem "Lifespiration Starts Here" zachęcała swoich fanów z całego świata do uwiecznienia na zdjęciach codziennych inspiracji i zachwycających momentów. Następnie uczestnicy konkursu udostępniali je w swoich mediach społecznościowych. Te zwycięskie prace – zamknięte w kadrach historie – można podziwiać w tej galerii internetowej.

W poprzednim akapicie przymiotnik "zwycięskie" nie został użyty przypadkowo. W CatchTHEmoment droga do celu i rozbudowa galerii utrwalającej inspirujące chwile w życiu ludzi spod różnej szerokości geograficznej wiedzie przez dedykowany amatorom konkurs fotograficzny z atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi do wygrania. Główna wynosi 10 000 zł, a 10 pozostałych to zastrzyk gotówki w wysokości 1000 zł.

Jako marka chcemy nieustannie zachęcać do życia w pełni, do szukania powodów, chwil, momentów, które wywołują emocje, inspirują, pozwalają spojrzeć dookoła i zachwycić się światem. Kolejna edycja cieszącego się ogromną popularnością konkursu CatchTHEmoment jest okazją, by wspólnie z naszą społecznością stworzyć galerię lifespiracji i zaprezentować to, co nas inspiruje na co dzień i od święta w różnych obszarach naszego życia, nie tylko w modzie. KACPER BARYLSKI Communication Manager Answear

Jak można wziąć udział w konkursie Answear? Najważniejsze i najbardziej angażujące zarazem zadanie to zrobienie zdjęcia, które uchwyci wyjątkowy moment. Dalej jest już prosto. Swoją twórczością należy podzielić się za pomocą serwisu społecznościowego Instagram. Post z dołączonym zdjęciem powinien być oznaczony jako @answear (zarówno w opisie, jak i na fotografii) i otagowany hasztagiem #catchthemomentpl.

W konkursie wezmą udział tylko ci użytkownicy, którzy dodatkowo polajkują profil marki Answear na Instagramie. Dołączą w ten sposób do społeczności liczącej ponad 16 000 inspiratorów z 7 krajów, którzy chcąc promować piękno w najprostszej i najczystszej postaci, zgłosili się do pierwszej edycji międzynarodowego konkursu, jaki w 2021 roku zapoczątkował akcję charytatywną pod hasztagiem #CatchTheCharity.

Druga odsłona legendarnego już konkursu CatchTHEmoment trwa. Prace konkursowe można zamieszczać i zgłaszać do 31 lipca tego roku. 11 laureatów wyłoni jury w składzie: Marcin Franczak, Kacper Barylski oraz Igor Szwęch. Szczegóły oraz regulamin kolejnej edycji fotokonkursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://catchthemoment.answear.com.