Krupa i Łobuzy wypuścili disco-polowy kawałek. Fani modelki są zachwyceni

Grupa Łobuzy zaprosiła gwiazdę "Top Model" do współpracy przy najnowszym kawałku. Teledysk do piosenki "Dżoana" już wylądował na YouTube. Fani twórczości formacji są zachwyceni pomysłem. Jak Joanna Krupa poradziła sobie w nowej roli? Modelka nie kryje się z tym, że lubi muzykę disco polo.

Łobuzy i Joanna Krupa nagrali piosenkę disco polo. "Dżoana" to hit na lato? Fot. YouTube.com / @Łobuzy

Łobuzy i Joanna Krupa nagrali piosenkę disco polo. "Dżoana" to hit na lato?

Można powiedzieć, że grupa Łobuzy specjalizuje się w skocznych piosenkach. Na swoim koncie mają przeboje, do których teledyski na YouTubie zanotowały milionowe odsłony. Mowa m.in. o takich disco-polowych numerach jak: "Łobuz kocha najbardziej", "Zbuntowany Anioł", "Dla Ciebie kupię se spodnie", "Dawaj mi pyska" czy "Ona czuje we mnie piniądz".

Tymczasem formacja pochwaliła się efektami współpracy z Joanną Krupą. Znana modelka nie tylko wystąpiła w teledysku, ale również zaśpiewała w radosnym kawałku disco polo. Co warto podkreślić, piosenka "Dżoana" została stworzona przy współpracy nie tylko z celebrytką znaną z "Top Model", ale również z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt.

"Kochani, 'Dżoana' jest już dostępna na YouTube! Stworzyliśmy dla was utwór, który przez swoją nietuzinkowość oraz sam powód powstania nie tylko zapada w pamięć, ale także skłania do refleksji nad tematem ochrony zwierząt i zaangażowania w sprawy społeczne. Ta wyjątkowa kolaboracja między zespołem Łobuzy, Joanną Krupą oraz DIOZ.PL stanowi przykład artystycznej inicjatywy mającej na celu wywołanie pozytywnych zmian w społeczeństwie, oraz wsparcie finansowe fundacji DIOZ.Pl. Liczymy na wasze wsparcie" – czytamy poście na Instagramie Łobuzów.

W piosence Joanna śpiewa: "I don’t wanna jeść, I don’t wanna spać, I just wanna sialala all night". Po przesłuchaniu całego utworu nietrudno odnieść wrażenie, że jego tekst nijak się ma do ochrony zwierząt. Jedyny "zwierzęcy motyw" to stroje artystów. Przypominają te z kultowego klipu Bloodhound Gang do numeru "The Bad Touch".

Fani zespołu i modelki natomiast nie czepiają się. I tak są pod wrażeniem inicjatywy i samej piosenki, co może zobaczyć po entuzjastycznych komentarzach. Wielu internautów oceniło, że zapowiada się, iż będzie to disco-polowy hit tegorocznego lata.

"Joanna Krupa ma dystans do siebie proporcjonalny do odległości Polski od USA. Szacun!"; "No takiego duetu się nie spodziewał nikt, brawo"; "Wspaniała intencja, brawo dla Joanny za humor, dystans i dobre serce"; "Dobra robota Łobuzy, mega duet z panią Joanną, śmieszna piosenka. To będzie hit" – reagują pod teledyskiem.

Krupa uwielbia disco polo

Pod koniec kwietnia tego roku jurorka "Top Model" była gościnią podcastu "WojewódzkiKędzierski". W trakcie rozmowy pokazała się w zupełnie nowej odsłonie. Prowadzący dopytali ją to, skąd wzięła się u niej sympatia do disco polo.

– Skoro mówimy o wstydliwych rzeczach, to podaj mi, chociaż trzy powody, dla których uwielbiasz disco polo – poprosił Wojewódzki. Pytanie rozbawiło bardzo Joannę Krupę, która nie migała się od odpowiedzi. – Myślę, że to jest taka muzyka, że nawet jak jesteś w złym humorze, czy smutny, to jak ją słyszysz, chce ci się tańczyć i od razu masz uśmiech – przyznała.

Chwilę po tym padło pytanie o jej ulubione utwory. Wśród nich nie znalazły się jednak przeboje króla disco polo – Zenka Martyniuka. Jak się okazało, sentyment do tego gatunku modelka ma z czasów młodości.

– "Mama ostrzegała", "Ona tańczy dla mnie", "Pomarańcze", takie wiesz... fun. Mam dystans do siebie i why not (tłum. dlaczego nie). Przez większość mojej młodości, kiedy chodziłam na dyskoteki to właśnie takie dance i disco polo puszczali. I rodzice też puszczali jak rodzina przychodziła na barbecue, czy coś – podsumowała Krupa.