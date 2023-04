Krupa zwierzyła się, że chciano wyrzucić ją z "Top Model". "Nie podobało im się"

J oanna Krupa pierwsze kroki w modelingu stawiała w USA. Później amerykańska widownia mogła poznać ją dzięki programowi "The Real Housewives of Miami". Do Polski wróciła, by prowadzić "Top Model". Show doczekało się 11. edycji. Ostatnio w podcaście "WojewódzkiKędzierski" gwiazda wyznała, że na początku jej obecność w programie nie wszystkim pasowała.