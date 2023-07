Córka Roberta De Niro ujawniła przyczyny śmierci 19-letniego Leandra

Robert De Niro oprócz swoich biologicznych dzieci wychowywał też pociechy pierwszej żony. Jego przybrana córka Drena na początku lipca poinformowała o tym, że straciła 19-letniego syna Leandro De Niro Rodrigueza. Teraz ujawniła okoliczności śmierci chłopaka, który chciał iść w ślady dziadka i związać swoją przyszłość z aktorstwem.

Przyczyny śmierci wnuka Roberta De Niro. "Ktoś sprzedał mu pigułki" Fot. Oleg Nikishin/East News; Instagram.com / @drenadeniro

Córka Roberta De Niro poinformowała o przyczynach śmierci 19-letniego Leandra

3 lipca zrozpaczona Drena De Niro pożegnała syna w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Jak przekazał portal TMZ, ciało Leandra znaleziono w niedzielę (2 lipca) późnym popołudniem na krześle w jednym z pokoi nowojorskiego mieszkania.

"Mój piękny, słodki anioł. Od kiedy poczułam cię w brzuchu, pokochałam cię tak, że nie wyrażę tego słowami. Byłeś moją radością, moim sercem, czymś tak czystym i prawdziwym w moim życiu. Chciałabym być teraz przy tobie (...) Nie wiem, jak będę żyć bez ciebie, ale spróbuję. Będę dzielić się miłością i światłem, które mi dałeś, czyniąc mnie twoją mamą. Byłeś tak mocno kochany i doceniany. Chciałabym, by ta miłość cię uratowała" – napisała na Instagramie córka Roberta De Niro.

Słynny aktor także zabrał głos po śmierci wnuka. Jego słowa opublikowano na łamach "People". "Jestem zrozpaczony odejściem mojego ukochanego wnuka Leo. Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za kondolencje. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli opłakiwać utratę Leo" – czytaliśmy.

Drena De Niro otrzymała od fanów mnóstwo słów wsparcia i kondolencji. Również ojciec Leandro, artysta Carlos Mare, wyraził wdzięczność za wszystkie wiadomości, które dodały mu siły w tym trudnym okresie żałoby. Już ustalono, co przyczyniło się do zgonu 19-latka. Jego mama przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że doszło do przedawkowania.

"Ktoś sprzedał mu pigułki z domieszką fentanylu, wiedząc, że są trefne, a mimo to je sprzedał. Dla wszystkich tych ludzi, którzy nadal zajmują się sprzedażą i kupowaniem tej trucizny, mój syn odszedł na zawsze" – przekazała zdruzgotana.

Czym jest fentanyl i dlaczego jest niebezpieczny?

Fentanyl to silny opioid, który jest zwykle stosowany w medycynie jako lek przeciwbólowy i anestetyk, zwłaszcza w czasie i po operacjach. Jest to syntetyczny lek, który jest nawet 50 do 100 razy silniejszy od morfiny.

Fentanyl działa na układ nerwowy centralny, tłumiąc ból i wprowadzając organizm w stan odprężenia. Choć jest skuteczny w leczeniu intensywnego bólu, jest również bardzo niebezpieczny ze względu na swoją moc i potencjał uzależnienia.

Co więcej, nielegalnie produkowany, jest często mieszany z innymi narkotykami, takimi jak heroina czy kokaina, co zwiększa ryzyko przedawkowania i negatywnych skutków zdrowotnych. Fentanyl zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych. Coraz częściej słychać o takich tragediach, jak tak, która spotkała rodzinę Roberta De Niro. Dużo młodych ludzi sięga po substancje psychoaktywne, nie wiedząc, co znajduje się w składzie. Przypomnijmy, że w 2016 roku z powodu przedawkowania fentanylu zmarł słynny piosenkarz Prince.