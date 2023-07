Znana influencerka i aktor skazani. Muszą zapłacić grzywnę za reklamowanie alkoholu w sieci

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w swoim nakazowym wyroku skazał Macieja M., znanego aktora, i Julię K., popularną influencerkę, na grzywny za propagowanie alkoholu w sieci. Wyrok jest nieprawomocny. W piątek (7 lipca) rzecznik prasowy warszawskiej Prokuratury Okręgowej, Szymon Banna poinformował o kwotach kar, które muszą uregulować celebryci.

Julia K. i Maciej M. skazani. Wyrok wydany w trybie nakazowym, bez udziału stron procesu Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTER

Julia K. i Maciej M. skazani za promocję alkoholu. Muszą zapłacić grzywnę

Szymon Banna poinformował, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy skazał celebrytów wyrokami nakazowymi 22 maja. Wymierzono im grzywny (Maciej M. ma zapłacić grzywnę w kwocie 15 tys. zł, natomiast Julia K. została ukarana grzywną w kwocie 10 tys. zł). Dodatkowo zostali obciążeni kosztami procesu.

18 kwietnia br., Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota złożyła akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. i Julii K. za reklamowanie alkoholu w sieci.

Podczas postępowania ustalono, że Maciej M. dwa razy - 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. - na Instagramie promował szkocką whisky i włoskie piwo. Z kolei Julia K. reklamowała włoskie piwo na tej samej platformie w czerwcu 2022 r.

Sąd, wydając wyrok nakazowy, stwierdził, że zebrane przez Prokuraturę dowody nie pozostawiają wątpliwości co do okoliczności czynu i winy oskarżonych. Wyrok ten nie jest jeszcze ostateczny, a celebryci mają prawo wnieść sprzeciw.

Tak działa polskie prawo wobec reklamy i promocji napojów alkoholowych

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Katarzyna Bosacka, dziennikarka i ekspertka od zdrowego żywienia przypomniała, że już wcześniej interweniowała ws. reklamowania napojów procentowych.

Powołała się wówczas na stanowisko Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU.

"W nawiązaniu do informacji o różnych promocjach i reklamach napojów alkoholowych pojawiających się w sieci KCPU pragnie poinformować: Reklama i promocja napojów alkoholowych jest - co do zasady - na terenie Rzeczpospolitej polskiej zabroniona i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 45² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" – podkreślono.

"W ciągu kilku ostatnich lat Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej: PARPA) złożyło ponad sto zawiadomień o popełnieniu przestępstwa nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych - również w odniesieniu do działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez poszczególne sieci sklepów. KCPU monitoruje sytuację w zakresie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych (w tym piwa) i w przypadku stwierdzenia naruszenia - podejmuje odpowiednie działania" – zapewniono.

"Nie ulega wątpliwości KCPU, że proponowanie zakupu większej ilości napojów alkoholowych w celu uzyskania korzystniejszej ceny jest zachęcaniem do nadmiernego spożycia alkoholu, co stanowi złamanie zakazu określonego w art. 13¹ ust. 5 ustawy. Z kolei zgodnie z treścią art. 45² ust. 1 ustawy kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 tys. zł do 500 tys. zł" – wyjaśniono.