Grzegorz Markowski coraz rzadziej pojawia się w publicznych miejscach. Dwa lata temu ogłosił, że z powodu pogarszającego się stanu zdrowia nie będzie już koncertował z formacją Perfect. Tymczasem córka Patrycja pokazała w sieci jego najnowsze zdjęcie. Tak spędzają razem czas.

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Dawno niewidziany Grzegorz Markowski na nowej fotografii

Markowski niebawem skończy 70 lat. Dziś wokalista sporadycznie jest widywany na scenie. Teraz do social mediów trafiło pierwsze od dłuższego czasu zdjęcie byłego gwiazdora zespołu Perfect.

Córka piosenkarza Patrycja pochwaliła się na swoim instagramowym profilu wspólnym kadrem. Z ich twarzy nie znika uśmiech. Stawiają na relaks w ogrodzie przy książce. "Warto czytać" – brzmi opis ujęcia.

Markowski odszedł z Perfectu

Od 1980 roku występował w zespole Perfect. Utwory w wykonaniu Markowskiego, takie jak: "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać" czy "Wszystko ma swój czas" stały się ponadczasowymi hitami.

W kwietniu 2021 roku słynny wokalista za pośrednictwem fanpage'a swojej córki Patrycji Markowskiej przekazał, że ze względu na zły stan zdrowia nie weźmie udziału w pożegnalnej trasie koncertowej swojej formacji.

"Obiecaliśmy zagrać serię koncertów kończących nasze wspólne perfectowe granie. I to był super plan. (…) To było przed pandemią. Przekładamy zaplanowane ponad rok temu koncerty z miesiąca na miesiąc. Przesuwamy, zmieniamy i jednocześnie, co ważne, nie gramy, nie próbujemy razem. A wierzcie bądź nie – to jest bardzo ważne. Bez tego nie da się wyjść i zaszaleć. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył" – tłumaczył.

"Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja" – przyznał.

"Grzegorz Markowski podjął decyzję o odejściu z zespołu. Nic i nikt nie może już tego zmienić" – podali z kolei członkowie Perfectu. Piosenkarz zupełnie jednak nie zrezygnował z kontaktu z fanami, którzy od tamtego momentu mogli go zobaczyć kilka razy na scenie u boku córki.

Jakiś czas temu razem z Patrycją, Markowski wykonał kawałek pt. "Kieszenie". – Podejrzewam, że piosenka "Kieszenie" to jest już nasz ostatni duet. To z tego względu, że tata nie chce śpiewać. To nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasza ostatnia piosenka – mówiła gwiazda w rozmowie z Interią w maju 2022 roku.