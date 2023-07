Opozda hucznie świętowała 35. urodziny. Wpadła nawet Wieniawa, czyli ex Królikowskiego [ZDJĘCIA]

Joanna Stawczyk

W minioną sobotę Joanna Opozda zaprosiła swoich przyjaciół i kolegów z branży do modnego, warszawskiego klubu. Wspólnie uczcili jej 35. urodziny. Relacja z wydarzenia pojawiła się w mediach społecznościowych aktorki, a także na profilach zaproszonych przez solenizantkę gości. Co ciekawe, na przyjęcie wpadła Julia Wieniawa, czyli podobnie jak Opozda - ex Antka Królikowskiego.