Mamy środek lipca, wakacje zaczęły się na serio, woda w morzu jest coraz cieplejsza i... w coraz większej liczbie kąpielisk nie ma już mowy o wejściu do wody. Ciepłe i bezwietrzne dni nad Bałtykiem oznaczają bowiem różnego rodzaju zakwity, w tym niebezpiecznych dla zdrowia sinic. Serwis Kąpieliskowy GIS robi się czerwony szczególnie w przypadku popularnych plaż Trójmiasta.

Gdzie są sinice? Do wody nie można wejść m.in. na kąpielisku w Gdańsku Brzeźnie. Fot. Karol Makurat / REPORTER

Gdzie można wykąpać się w morzu bez obawy o zdrowie? Liczba polskich kąpielisk umożliwiających taką przyjemność zaczyna się zmniejszać. Według poniedziałkowych danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym GIS, woda niezdatna do kąpieli jest już w dziewięciu miejscach.

Na tych plażach nie wchodź do wody. Serwis Kąpieliskowy GIS na czerwono

Mogłoby się wydawać, że to mało jak na 524 km zasadniczej linii brzegowej, którą cieszy się Polska. Niestety, w większości mowa o najpopularniejszych plażach Trójmiasta. W Gdyni wczasowicze do Bałtyku nie powinni wchodzić na plaży Babie Doły, Śródmieście, Redłowo oraz Orłowo.

Wciąż przydatna do kąpieli jest woda we wszystkich kąpieliskach w Sopocie, ale sytuacja pogarsza się, gdy dochodzimy do Gdańska. W stolicy Pomorza należy zapomnieć o kąpieli przy wszystkich wejściach na plażę w Jelitkowie oraz Brzeźnie. Pierwsze bezpieczniejsze kąpieliska turyści odwiedzający gród nad Motławą znajdą dopiero na Stogach i Wyspie Sobieszewskiej.

Gdzie są sinice, tam jest niebezpieczeństwo dla zdrowia

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, zakwity sinic już każdego roku stają się nieodłącznym elementem lata nad Bałtykiem. A sinice to gromada organizmów samożywnych, które mają zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy.

Te właściwości sprawiają, iż są chętnie wykorzystywane w rolnictwie do użyźniania gleby. Jednak ciekami wodnymi z pól w zwiększonym stężeniu spływają później w kierunku morza i powodują zakwity, gdy tylko... pogoda zrobi się naprawdę wakacyjna, a woda przyjemnie ciepła.

Kąpiel w akwenach, w których występują sinice, wiąże się co najmniej z ryzykiem wystąpienia wysypki na skórze lub podrażnienia oczu. Im stężenie sinic w wodzie większe, tym bardziej prawdopodobne są jednak poważniejsze konsekwencje zatrucia toksynami sinicowymi - gorączka, wymioty i biegunka.

Objawy zatrucia po kąpieli w wodzie z sinicami:

wysypka lub podrażnione oczy

gorączka

biegunka

wymioty

W skrajnych przypadkach (szczególnie gdy doszło do połknięcia silnie zanieczyszczonej wody) ceną za kąpiel w Bałtyku pełnym sinic może być nawet śmierć. Wystawianie się na kontakt z sinicami często miewa także długotrwałe negatywne skutki dla zdrowia. Za nie odpowiada szczególnie nodularyna - hepatotoksyna wyniszczająca wątrobę i cechująca się właściwościami rakotwórczymi.

